به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در نشست شورای اجتماعی استان بوشهر که در سالن کوثر استانداری برگزار شد، با اشاره به ماهیت چندوجهی آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: مسائل اجتماعی از مهمترین اولویتهای مدیریت استان محسوب میشود و برای مواجهه مؤثر با این مسائل باید از رویکردهای پیشگیرانه و مسئلهمحور استفاده کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از آسیبهای اجتماعی قابل پیشگیری هستند، افزود: پیشگیری مؤثر نیازمند مداخله بهموقع، مستمر و مبتنی بر برنامه است و دستگاههای مسئول باید بهگونهای عمل کنند که اقدامات انجامشده به نتایج قابل سنجش منجر شود.
ضرورت تقویت طرح «نماد»
استاندار بوشهر طرح «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) را از اقدامات مؤثر دولت در سالهای اخیر دانست و اظهار کرد: اجرای موفق این طرح نیازمند توجه جدی وزارتخانهها، دستگاههای مختلف و همکاری همه قوا است.
زارع با اشاره به برنامهریزی وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری حضوری سال تحصیلی پیش رو تصریح کرد: با توجه به حضوری بودن مدارس، زمان فعالیت بیشتر خواهد بود و باید از این ظرفیت برای تقویت فرایند شناسایی، پیشگیری و مداخله در چارچوب طرح نماد استفاده شود.
وی خواستار توجه دستگاههای مرتبط به ظرفیت مدارس برای شناسایی بهموقع مسائل و آسیبهای اجتماعی دانشآموزان شد و بر ضرورت هماهنگی میان مجموعههای مسئول در این زمینه تأکید کرد.
مسائل اجتماعی از محلهها پیگیری شود
استاندار بوشهر با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر انسجام و همافزایی دستگاهها برای اجرای طرح مدیریت محلهمحور اظهار کرد: مدیریت محلهمحور و حل مسائل اجتماعی باید از نزدیکترین سطح به مردم دنبال شود.
وی افزود: مسائل هر محله باید با مشارکت معتمدان، نخبگان، جوانان، گروههای مردمی و دستگاههای اجرایی شناسایی و برای آنها راهکارهای عملیاتی ارائه شود.
زارع با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای اجتماعی موجود در استان گفت: معلمان، روحانیون، بسیج، جوانان و سازمانهای مردمنهاد ظرفیتهای مهمی برای کمک به کاهش آسیبهای اجتماعی هستند و باید از این ظرفیتها در برنامههای پیشگیرانه و مداخلات اجتماعی استفاده شود.
سند ارتقای وضعیت زنان عملیاتی شود
استاندار بوشهر همچنین با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مسائل زنان اظهار کرد: بهروزرسانی سند ارتقای وضعیت زنان با هدف شناخت نیازهای جدید، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان، تحکیم خانواده و افزایش مشارکت اجتماعی آنان ضروری بوده است.
وی تصریح کرد: این سند در مرحله کنونی باید از سطح سیاستگذاری فراتر رفته و به یک برنامه عملیاتی، دارای شاخصهای مشخص و قابل ارزیابی تبدیل شود.
زارع در پایان اظهار کرد: در بازنگری سند ارتقای وضعیت زنان، موضوعاتی از جمله اشتغال و توانمندسازی اقتصادی، تحکیم خانواده، مشارکت اجتماعی، سلامت، حمایت از زنان سرپرست خانوار و بهرهگیری از ظرفیت زنان نخبه و کارآفرین باید مورد توجه قرار گیرد.
نشست شورای اجتماعی استان بوشهر به ریاست ارسلان زارع، استاندار بوشهر، در سالن کوثر استانداری برگزار شد و موضوعات مرتبط با پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، اجرای طرح نماد، مدیریت محلهمحور و ارتقای وضعیت زنان مورد بررسی قرار گرفت.
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