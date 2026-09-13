به گزارش خبرنگار مهر، مریم کرمانی صبح یکشنبه در آیین سیونهمین سالگرد پروتکل مونترال (روز جهانی ازن) اظهار کرد: نظارت بر واحدهای شارژ سیستمهای سرمایشی و گرمایشی همراه با آموزش مستمر تکنسینها، محور اصلی اقدامات استان در حفاظت از لایه ازن است.
وی تاکید کرد: هرچقدر هم نظارت داشته باشیم، تا آموزش نباشد نحوه صحیح شارژ گاز کنترلشده انجام نمیشود. آموزش نه فقط واحدهای تعمیری که برای همه دستاندرکاران این حوزه بسیار مهم است.
سرپرست اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: سال گذشته دورههای آموزشی خوبی با فنی و حرفهای برگزار شد اما موضوع آنقدر اهمیت دارد که با یک دوره به نتیجه مطلوب نمیرسیم و باید هر سال تکرار شود.
کرمانی افزود: شعار امسال "اقدام جهانی برای سیارهای خنکتر" است که مستقیماً به حفظ لایه ازن اشاره دارد.
وی همچنین به تجهیز ۲ ایستگاه هواشناسی به اندازهگیری ترکیبات آلی فرار (VOCs) اشاره کرد و گفت: یکی از این ایستگاهها در استانداری اصفهان و دیگری در بختیاردشت نصب شده و روی پالایشگاه نیز کار جدیدی آغاز شده است.
به گفته سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان، این سنسورها پیشتر در ایستگاههای کیفیت هوا وجود نداشت و برای نخستین بار نصب شده است و به محض قرار گرفتن دادهها روی سامانه، تشخیص زودهنگام شرایط افزایش ازن سطحی امکانپذیرتر خواهد شد.
پایش مستمر مواد مخرب لایه ازن در اصفهان
در ادامه منصوره اسماعیلزاده، رئیس اداره امور آزمایشگاههای اداره کل حفاظت محیطزیست اصفهان ، گفت: در بازدید از واحدهای صنعتی استان الزامات مربوط به مواد مخرب لایه ازن بررسی شده و در موارد لازم، تجهیزات از نظر وجود مواد مخرب آزمایش میشوند.
وی تاکید کرد: همزمان آموزش و توانمندسازی تکنسینها با همکاری دفتر حفاظت از لایه ازن و سازمان آموزش فنی و حرفهای دنبال شده است.
رئیس اداره امور آزمایشگاههای اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: حفاظت از لایه ازن فقط با کنترل و نظارت محقق نمیشود؛ بخش مهمی از آن به دانش تکنسین، انتخاب صحیح مبرد، نحوه شارژ و سرویس تجهیزات و مدیریت صحیح در طول عمر دستگاه بستگی دارد.
آموزش مهارتی سفارشمحور با همکاری یونیدو
همچنین عباس مهدیان، معاون اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان در این نشست اظهار کرد: همکاری با سازمانهای بینالمللی بهویژه یونیدو (UNIDO) در حوزه حفاظت از لایه ازن وجود داشته و آموزشهای مهارتی سفارشمحور کیفیت لازم را پیدا میکنند، چون منابع، هدایت و نظارت همزمان فراهم میشود.
وی افزود: در حوزه محیط زیست دو موضوع اصلی مطرح است؛ سبز شدن مشاغل موجود و شناسایی و گسترش مشاغل سبز. این مسیر با همکاری محیط زیست و فنی و حرفهای ادامه خواهد داشت.
به گزارش مهر، ۲۵ شهریور برابر با ۱۶ سپتامبر روز جهانی ازن نامگذاری شده است. در سال ۱۹۸۷ در مونترال کانادا ۴۶ کشور جهان موافقت کردند که تولید و مصرف سی اف سیها (CFCs) را طبق زمانبندی مشخص تا سال ۲۰۴۰ میلادی به تدریج کاهش داده و حذف کنند. این موافقتنامه به پروتکل مونترال شهرت دارد.
در حال حاضر ۱۹۸ کشور جهان از جمله ایران عضو پروتکل مونترال هستند. ایران در سال ۱۹۹۰ به این معاهده جهانی پیوست.
سی اف سیها یا کلروفلورکربنها به صورت گاز سرد کننده R-12 در صنایع یخچالسازی و گاز پف دهنده R-11 در صنایع اسفنج سازی مورد استفاده قرار میگیرد.
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