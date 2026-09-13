به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رسول خضرلو صبح یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی آذربایجان شرقی با اشاره به نقش پیامبر اکرم(ص) در شکل‌گیری تمدن اسلامی اظهار کرد: تمدن عظیم اسلامی با بعثت پیامبر گرامی اسلام پایه‌گذاری شد و در طول تاریخ، تمدن‌های بزرگی در سرزمین‌های مختلف در سایه این اندیشه شکل گرفتند.

وی افزود: در دوره‌ای، تمدن اسلامی مهم‌ترین تمدن موجود در جهان بود و مراکز علمی و فرهنگی بزرگی در قلمرو اسلامی شکل گرفت که در پیشرفت علمی و فرهنگی بشر نقش مؤثری داشتند.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه تبریز با اشاره به جایگاه ربع رشیدی در تاریخ علمی ایران گفت: ربع رشیدی نمونه‌ای از ظرفیت علمی و بین‌المللی تمدن اسلامی بود و دانشمندانی از ملیت‌های مختلف در این مجموعه به تحصیل و پژوهش می‌پرداختند.

خضرلو با بیان اینکه تحریف معارف اسلامی یکی از چالش‌های مهم جهان اسلام است، ادامه داد: جریان‌های مختلفی در دهه‌های گذشته تلاش کرده‌اند قرائت‌های متفاوتی از اسلام ارائه دهند، اما آنچه اهمیت دارد شناخت اسلام اصیل و پرهیز از افراط و تفریط است.

وی بر ضرورت تبعیت آگاهانه از رهبری در مسیر حرکت جامعه اسلامی تأکید کرد و گفت: اگر از امام و رهبر جامعه اسلامی عقب بمانیم، به سرنوشت توابین گرفتار می‌شویم و اگر بخواهیم از امام پیشی بگیریم، به سرنوشت خوارج دچار خواهیم شد.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه تبریز با اشاره به رسالت این مجموعه در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: همان‌گونه که ربع رشیدی در گذشته محل حضور دانش‌پژوهانی از نقاط مختلف جهان بود، امروز جامعه المصطفی العالمیه نیز در اقصی نقاط جهان حضور دارد و علوم و معارف اهل‌بیت(ع) را به سراسر جهان منتقل می‌کند.

خضرلو خطاب به طلاب تأکید کرد: فرصت تحصیل و حضور در کنار استادان را قدر بدانید و با جدیت درس بخوانید. طلبه باید علاوه بر تحصیل، اهل تحقیق و مطالعه باشد و در کنار دانش‌اندوزی، تهذیب نفس و معنویت را نیز مورد توجه قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از تحصیل علوم دینی باید خدمت به اسلام و مسلمین باشد و طلاب باید با تقویت علمی و معنوی خود، برای ایفای نقش مؤثر در جامعه و جهان اسلام آماده شوند.