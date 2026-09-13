تمسخر ترامپ در افتتاحیه جشنواره تورنتو؛ شروع با فیلمی در حمایت معلولان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی بیست، رئیس جمهور ۸۰ ساله آمریکا به دلیل آغاز جنگ تجاری با کانادا و تمسخر همیشگی همسایه شمالی آمریکا، به طور گسترده محکوم شده است. حالا در مراسم افتتاحیه فیلم «هیومن بودن» ساخته سیان هدر، برنده جایزه اسکار، بار دیگر خود او و اعمالش سوژه تمسخر همگانی شد.

اولیویا چاو شهردار تورنتو، پیش از نمایش فیلم گفت: فیلم «هیومن بودن» اینجا در تورنتو فیلمبرداری شده و درباره کمپین انقلابی زنی به نام جودی هیومن است که برای جهانی قابل دسترس‌تر تلاش کرد.

وی افزود: این فیلم به ما نشان می‌دهد که وقتی مردم گرد هم می‌آیند و سرسخت می‌مانند، می‌توانند کوه‌ها را جابه‌جا کنند؛ حتی در برابر قدرت دولت آمریکا! ما در این زمینه تجربه داریم. بنابراین، ارزش تکرار دارد؛ من بسیار خوشحالم که بگویم ساحل باشکوه ما همیشه دریاچه انتاریو خواهد بود.

کامرون بیلی مدیر جشنواره فیلم تورنتو ( TIFF) نیز به روشنی اعلام کرد که حضار درست در کنار دریاچه انتاریو حضور دارند. این سخنان او با تشویق حاضران روبه‌رو شد.

آنیتا لی برنامه‌ریز جشنواره نیز چنین سخنانی را به زبان آورد و نام دریاچه انتاریو را تکرار کرد.

کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: کانادا همسایه بدی بوده است. رئیس جمهور ترامپ به رأی‌دهندگان قول داده است که دیگر اجازه نخواهد داد از کشور ما سوءاستفاده شود، به همین دلیل است که او برای محافظت از صنایع و کارگران آمریکایی بسیار سخت مبارزه می‌کند!

ترامپ سابقه تغییر نام آب‌ها را دارد و سال گذشته نام خلیج مکزیک را به خلیج آمریکا تغییر داد.

نگرش هالیوود در مورد معلولیت تغییر نکرده است

آسوشیتدپرس درباره فیلم «هیومن بودن» نوشت: «کودا» نگرش هالیوود در مورد معلولیت را تغییر نداد و حالا سیان هدر امیدوار است که «هیومن بودن» بتواند این کار را انجام دهد.

در اولین نمایش جهانی «هیومن بودن» در جشنواره فیلم تورنتو، دیلن اوبراین از فیلمساز سیان هدر به دلیل صرف بیش از ۶ سال برای آوردن داستان جودی هیومن به پرده سینما تشکر کرد.

هدر کارگردان فیلم «کودا» که برنده جایزه بهترین فیلم اسکار شد، در این فیلم به جودی هیومن پیشگام حقوق معلولان و جنبش اعتراضی که او رهبری کرد و در نهایت منجر به تصویب قانونی مهم برای آمریکایی‌های دارای معلولیت شد، پرداخته است.

هیومن سال ۲۰۲۳ درگذشت، اما در مراسم نمایش فیلم حضور او محسوس بود. هدر در حالی که گریه می‌کرد، گفت: واقعاً ناراحت‌کننده است که او اینجا نیست تا این را ببیند.

فیلم «هیومن بودن» که اپل آن را در ۶ نوامبر در سینماها اکران و از ۱۳ نوامبر پخش آنلاین آن را آغاز خواهد کرد، تلاش هدر است تا نه تنها به جنبش اعتراضی بی‌وقفه و سخت‌کوشانه ادای احترام کند، بلکه نحوه ساخت فیلم‌ها را به چالش بکشد.

«کودا» اولین فیلمی که بیشتر بازیگرانش ناشنوا بودند، در اسکار پیروز شد و نقطه عطفی برای صنعت فیلمسازی را رقم زد. در «هیومن بودن» که فیلم افتتاحیه جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو شد، هدر دوباره برای اصالت فیلم‌هایی که با حضور بازیگران معلول ساخته می‌شوند، تلاش کرد و پنجشنبه شب، حضور بازیگران «هیومن بودن» خودش یک بیانیه بود.

در «هیومن بودن» روث مدلی بازیگر نامزد جایزه بفتا که با سندرم اسپینا بیفیدا متولد شده است، در نقش هیومن ظاهر می‌شود. این فیلم، تحصن تاریخی ۲۸ روزه را تصویر می‌کند که در آن هیومن و بیش از ۱۰۰ فعال حقوق معلولان، ساختمان فدرال سانفرانسیسکو را اشغال کردند تا از دولت بخواهند مقررات دسترسی به بخش ۵۰۴ قانون توانبخشی سال ۱۹۷۳ را که مدت‌ها به تعویق افتاده بود، امضا کند.

اگرچه هالیوود در طول سال‌ها در زمینه نمایش افراد دارای معلولیت پیشرفت‌هایی داشته است، اما این صنعت هنوز اغلب افراد دارای معلولیت را نادیده می‌گیرد. طبق گزارش مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، حدود یک نفر از هر چهار بزرگسال آمریکایی نوعی معلولیت دارد. با این حال تعداد شخصیت‌های دارای معلولیت در فیلم‌های محبوب در حدود ۲.۴ درصد ثابت مانده است.

بازیگران «هیومن بودن» شامل نام‌های آشنایی مانند مارک رافالو (که نقش جوزف کالیفانو مقام دولتی که تمایلی به امضای بخش ۵۰۴ ندارد) و دیلن اوبراین (که نقش خبرنگار ایوان وایت را بازی می‌کند) است، اما بخش مهمی از زنده بودن فیلم از بازیگرانی مانند اندرو پیلکینگتون (که از تخته نامه خود برای صحبت استفاده می‌کرد)، مادلین دلپ (که پس از یک تصادف رانندگی در کودکی از کمر به پایین فلج شده است)، دنیل دورانت بازیگر «کودا» (که ناشنوا است) و چارلی راش-ریس (که نابینا است) ناشی می‌شود.