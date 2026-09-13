ریزش ساختمان دو طبقه در مشهد؛۲ نفر محبوس از زیر آوار خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معین رضا فرخنده اظهار کرد: به‌محض اعلام وقوع این حادثه، آتش‌نشانان دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: این ساختمان دو طبقه در حال بازسازی بوده و در طبقه اول، دیوارهای دو طرف ساختمان برداشته شده بود. در جریان عملیات بازسازی و به‌دلیل اجرای غیراصولی کار، سقف ساختمان تحمل بار را از دست داده و دچار ریزش شده است.

وی ادامه داد: همزمان با ریزش سقف، یک خانم و یک آقای ساکن طبقه دوم به پایین سقوط کرده و زیر آوار محبوس شدند.

فرخنده گفت: در گزارش اولیه، محبوس شدن سه نفر در این حادثه به آتش‌نشانی اعلام شده بود، اما پیش از رسیدن نیروهای امدادی، یکی از افراد توانسته بود از زیر آوار خارج شود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد بیان کرد: دو نفر دیگر نیز با حضور آتش‌نشانان از زیر آوار خارج شدند و خوشبختانه آسیب جدی ندیده بودند.

وی اظهار کرد: پس از انجام عملیات نجات و رفع خطر، هر دو شهروند برای بررسی و اقدامات درمانی بیشتر به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.