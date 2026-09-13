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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

ماهشهر با ثبت ۷۹ درصد رطوبت در صدر خوزستان است

ماهشهر با ثبت ۷۹ درصد رطوبت در صدر خوزستان است

اهواز - بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، بندر ماهشهر با ثبت ۷۹ درصد رطوبت، بالاترین میزان شرجی را در ۲۴ ساعت گذشته به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی و داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های استان از صبح روز شنبه بیست و یکم شهریور تا صبح یکشنبه بیست و دوم شهریور، جریان‌های جنوبی همچنان موجب افزایش رطوبت در مناطق ساحلی و مرکزی استان شده‌اند.

بررسی شاخص‌های جوی نشان می‌دهد که پس از ماهشهر، شهرستان‌های شادگان با ۷۳ درصد و آبادان با ۷۰ درصد، بیشترین میزان رطوبت را در بازه زمانی ۲۴ ساعت گذشته تجربه کرده‌اند.

شهرستان‌های شوش با ۶۷ درصد، هندیجان با ۶۵ درصد و ایستگاه کشاورزی اهواز و گتوند با ۶۳ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند و کمترین میزان رطوبت نیز در ایستگاه هفتکل با ۱۹ درصد ثبت شده است.

میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان معادل ۴۷.۱ درصد بوده است که نشان‌دهنده تداوم وضعیت شرجی در بخش‌های وسیعی از خوزستان است.

کد مطلب 6945692

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