به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته نخست مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بین‌المللی جذع النخله شهر بصره عراق و با قضاوت داوری از عمان، مقابل السد قطر قرار خواهد گرفت.

سهراب بختیاری‌زاده در این دیدار تمامی بازیکنان خود را در اختیار دارد و صالح حردانی نیز که به دلیل مسائل انضباطی در دو بازی گذشته استقلال حضور نداشت، در این مسابقه می‌تواند آبی‌پوشان را همراهی کند.

بر این اساس، بختیاری‌زاده در این بازی حبیب فرعباسی را به عنوان دروازه‌بان استقلال به میدان خواهد فرستاد. رستم آشورماتوف در کنار عارف آقاسی و سامان فلاح، سه مدافع استقلال در قلب خط دفاعی خواهند بود.

سامان تورانیان و حسین گودرزی نیز در سمت‌های راست و چپ خط دفاعی استقلال به میدان خواهند رفت. در مرکز زمین، امیرمحمد رزاقی‌نیا حضور خواهد داشت و اسماعیل قلی‌زاده نیز جلوتر از او بازی خواهد کرد.

علیرضا کوشکی در جناح چپ وینگرها و یاسر آسانی در جناح راست برای استقلال به میدان خواهند رفت و سعید سحرخیزان نیز به عنوان تنها مهاجم نوک آبی‌پوشان برابر السد قطر بازی خواهد کرد.

ترکیب احتمالی استقلال برای بازی با السد به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، سامان تورانیان، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، اسماعیل قلی زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان