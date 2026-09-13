«سالن انتظار» به بخش مسابقه جشنواره فیلم ۱۰۰ راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی حوزه هنری البرز، در این دوره از جشنواره، از میان آثار ارسالشده، در مجموع ۱۷۰ اثر شامل ۳۶ اثر در بخش ملی، ۲۹ اثر در بخش بینالملل و ۱۰۵ اثر در بخش ویژه «برای وطن» به بخش اصلی مسابقه راه پیدا کردهاند.
«سالن انتظار» با تهیهکنندگی حسین فلاحآبادی و با حضور جمعی از عوامل حرفهای سینما تولید شده است.
عوامل این فیلم عبارتاند از: نویسنده، کارگردان و تهیهکننده: حسین فلاحآبادی، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: محمد عالیخانی، مدیر فیلمبرداری: فرامرز نادری، مدیران صدابرداری: ابوالفضل قنبری، سیاوش قهرمانی، صداگذار: آرش قاسمی، طراح صحنه و لباس: حمید بخشی، طراح گریم: اکبر امیری، اصلاح رنگ و نور: مهران جبلی، مشاور تهیه و تولید: پرویز کاظملو.
حسین فلاحآبادی، فارغالتحصیل کارشناسی کارگردانی از دانشگاه سوره و عضو انجمن فیلم کوتاه ایران (ISFA)، بیش از ۱۵ سال در حوزه سینما و رسانه فعالیت داشته و ساخت فیلمهای کوتاه «من یک اسب هستم»، «آسودگی»، «پیشگو»، «جایی در میان گاوها» و «زیر ده» را در کارنامه دارد. آثار او پیشتر در جشنوارههای داخلی و بینالمللی متعددی به نمایش درآمدهاند.
آثار منتخب پانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰، ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ در سالنهای اصلی حوزه هنری انقلاب اسلامی اکران خواهند شد.
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