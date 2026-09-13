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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

محموله ۱۰۰ میلیاردی قاچاق در استان بوشهر توقیف شد

محموله ۱۰۰ میلیاردی قاچاق در استان بوشهر توقیف شد

بوشهر- جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه کشنده تریلر حامل بار قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران انتظامی هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کشنده تریلر مشکوک شده و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی بیان داشت: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو، مقدار ۲۵۰ طاقه پارچه قاچاق و فاقد مجوز را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه ارزش کالای کشف شده توسط کارشناسان ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است؛ گفت: در این راستا یک دستگاه کشنده تریلر توقیف و به پارکینگ منتقل و یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6945705

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