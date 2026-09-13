محموله ۱۰۰ میلیاردی قاچاق در استان بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران انتظامی هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کشنده تریلر مشکوک شده و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی بیان داشت: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو، مقدار ۲۵۰ طاقه پارچه قاچاق و فاقد مجوز را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه ارزش کالای کشف شده توسط کارشناسان ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است؛ گفت: در این راستا یک دستگاه کشنده تریلر توقیف و به پارکینگ منتقل و یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.