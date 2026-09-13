به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه، در حاشیه مراسم رونمایی از مستند «رد هویت» و در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات دادگستری تهران در رسیدگی به پروندههای مرتبط با اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: دادگستری تهران در رسیدگیهایی که پیش از این انجام داده، بهویژه در شعبه ۵۵ که شعبه تخصصی در این زمینه است، آرای خوبی صادر کرده است.
وی با اشاره به پرونده بیماران پروانهای (EB) افزود: برای نخستین بار در این پرونده، از محل اموال توقیفشده آمریکا حقوق این عزیزان استیفا و خسارتهای آنان پرداخت شد که اقدامی بسیار برجسته بود.
رسیدگی به شکایتها علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی
کاظمی ادامه داد: اکنون در اقدام دیگری، رسیدگی به جنایت آمریکا در تجاوز به کشور عزیزمان و همچنین اقدامات رژیم صهیونیستی در شعبه ۵۵ مطرح شده و شکایتهای مربوط به این موضوع در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز نخستین روز رسیدگی به این پروندههاست، گفت: بدیهی است گام اول در عدالتخواهی و دادخواهی، رسیدگی دقیق به شکایتهاست و شعبه ۵۵ در این خصوص اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
وی تأکید کرد: قطعاً این اقدامات میتواند آثار حقوقی خود را داشته باشد و زمینه را برای پیگیری حقوق ملت ایران فراهم کند.
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