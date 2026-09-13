منصوری: در ایران هنوز به سرمایه بزرگ کتاب توجه کافی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد منصوری فعال انقلاب اسلامی و کارشناس سیاسی و تاریخی در مراسم رونمایی از ۲۰ عنوان اثر جدید در مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اظهار کرد: کتاب و کتابخوانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای غربی، آمریکا و ژاپن، سرمایهگذاریهای گستردهای در حوزه کتاب انجام میدهند، اما در ایران هنوز به اندازه کافی به این سرمایه بزرگ توجه نشده است.
وی افزود: به مناسبت رونمایی از کتابها و موضوع کتابنویسی، لازم میدانم درباره اهمیت کتاب نکتهای را مطرح کنم. دو جلد از کتابهای معروف من در دوران زندان نوشته شده و تاکنون بیش از ۲۰ بار به چاپ رسیده است و همین موضوع نشان میدهد که کتاب چه جایگاه و اهمیتی میتواند داشته باشد.
منصوری گفت: شاید کمتر کسی از ما به این موضوع توجه کرده باشد که کتاب چه سرمایه بزرگی برای یک کشور محسوب میشود. در کشورهای غربی، آمریکا، ژاپن و دیگر کشورها، سرمایهگذاریهای سنگینی در حوزه کتاب انجام میشود و آنها تلاش میکنند کتابهای خود را با بالاترین کیفیت و به هر قیمتی که شده، منتشر و در اختیار مخاطبان قرار دهند.
این فعال انقلاب اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: ما گاهی تصور میکنیم تلویزیون، سینما، خبرگزاریها و سایر رسانهها همه ابزارهای مهم برای انتقال پیام و تأثیرگذاری فرهنگی هستند؛ در حالی که کتاب نیز یکی از مهمترین ابزارهاست و کشورهای مختلف برای آن سرمایهگذاری جدی انجام میدهند.
منصوری با اشاره به نمونهای از توجه جامعه ژاپن به کتاب، تصریح کرد : آخرین نمونهای که میتوانم به آن اشاره کنم و شاید برای شما تعجبآور باشد، این است که سفیر سابق ژاپن در ایران اخیراً کتابی درباره ایران نوشته که محور اصلی آن این است که دنیا هنوز ایران را بهدرستی نشناخته است و بسیاری از حرفهایی که درباره ایران در جهان مطرح میشود و برنامههایی که بر اساس آن طراحی میشود، اشتباه است.
وی افزود: این کتاب در ظرف یک هفته ۵۰۰ هزار نسخه فروش داشته است. این موضوع بسیار مهم است و نمیتوان آن را یک پدیده عادی دانست. اینکه یک کتاب در چنین جامعهای و با چنین وضعیت فرهنگی و موقعیت سیاسی بتواند به چنین تیراژی برسد، اهمیت بسیار زیادی دارد.
منصوری با تأکید بر اهمیت کتاب در عرصه فرهنگی و اجتماعی خاطر نشان کرد: به هر حال کتاب اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل کشورهای مختلف در این زمینه سرمایهگذاری میکنند. ما نیز در کشور در این زمینه کمکاری نکردهایم. نمایشگاه کتاب ما نیز بسیار مؤثر است و شاید در میان کشورهای مشابه ما بینظیر باشد. البته من شخصاً نمونه مشابه آن را ندیدهام.
وی ادامه داد: در آلمان، فرانسه، آمریکا و کشورهای دیگر نیز نمایشگاههای بسیار بزرگ و تماشایی کتاب برگزار میشود و در این حوزه سرمایهگذاریهای قابل توجهی صورت میگیرد. نمایشگاه کتاب در بسیاری از این کشورها به یک رویداد مهم فرهنگی تبدیل شده است.
این فعال انقلاب اسلامی با اشاره به برخی محدودیتها در کشور اظهار داشت : طبیعی است که ما به دلیل شرایط کلی کشور، چه از نظر فرهنگی و چه از نظر سایر شرایط، شاید نتوانستهایم آنگونه که باید اهمیت و تأثیرگذاری کتاب را مورد توجه قرار دهیم؛ اما در عین حال، در داخل کشور نیز فعالیتهای قابل توجهی در این زمینه انجام شده است.
منصوری افزود: اینکه بعضی کتابها چندین بار، حتی ۱۰ بار یا بیشتر، تجدید چاپ میشوند، نشاندهنده ظرفیت و علاقه جامعه به کتاب است. با این حال، رسانههای ما در زمینه معرفی کتاب تا حدودی کمکاری کردهاند.
وی با اشاره به ضرورت معرفی آثار مکتوب در رسانهها عنوان کرد: اکنون اگر بخواهیم درباره معرفی کتاب صحبت کنیم، گاهی یک کتاب فقط یک بار در یک برنامه معرفی میشود و این در حالی است که میتوان با برنامهریزی بیشتر، آثار ارزشمند را بارها و از زوایای مختلف به مخاطبان معرفی کرد.
منصوری بهویژه بر ضرورت توجه به کتابهای مرتبط با شخصیتهای تأثیرگذار تأکید کرد و گفت: بهخصوص کتابهایی که درباره شخصیتهای تأثیرگذار، خاطرات افراد، زندگی آنها و خدماتی که انجام دادهاند، نوشته شده است، اهمیت زیادی دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: امروز در دنیا برای این نوع آثار سرمایهگذاری زیادی میشود، زیرا این کتابها در الگوسازی نقش دارند. بنابراین کتابهای خاطرات و آثاری که زندگی و تجربیات افراد را روایت میکنند، طبیعتاً باید مورد توجه جدی قرار گیرند و درباره آنها کار بیشتری انجام شود.
این فعال انقلاب اسلامی گفت: برای مثال، مرکز اسناد انقلاب اسلامی پنج جلد کتاب منتشر کرده که برای تهیه آنها زحمت زیادی کشیده شده است. این آثار، کتابهای بسیار خوبی هستند، اما متأسفانه آنگونه که باید کار رسانهای درباره آنها انجام نشده است؛ در حالی که این کتابها مطالب بسیار مهمی دارند.
منصوری گفت: امیدوارم بتوانیم در آینده، با توجه به شرایط جدیدی که در منطقه و در سطح جهانی پیدا کردهایم، رسالت خود را به خوبی پیش ببریم.
شایان ذکر است، مراسم رونمایی از ۲۰ عنوان تازه های نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی امروز یکشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ برگزار شد .
کارشناس مسائل سیاسی گفت: کشورهای غربی، آمریکا و ژاپن، سرمایهگذاریهای گستردهای در حوزه کتاب انجام میدهند، اما در ایران هنوز به اندازه کافی به این سرمایه بزرگ توجه نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، جواد منصوری فعال انقلاب اسلامی و کارشناس سیاسی و تاریخی در مراسم رونمایی از ۲۰ عنوان اثر جدید در مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اظهار کرد: کتاب و کتابخوانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای غربی، آمریکا و ژاپن، سرمایهگذاریهای گستردهای در حوزه کتاب انجام میدهند، اما در ایران هنوز به اندازه کافی به این سرمایه بزرگ توجه نشده است.
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