به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهریار احمدی صبح امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وصول نیابت قضایی از استان تهران مبنی بر جلب یک نفر متهم تحت تعقیب، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: این متهم با استفاده از اقدامات متقلبانه و فروش واحدهای مسکونی به چندین نفر، اقدام به کلاهبرداری کرده و در این راه حدود ۴۰ میلیارد ریال از مال‌باختگان کلاهبرداری کرده است.

رئیس پلیس آگاهی لرستان، ادامه داد: این فرد از سال ۱۳۹۷ تاکنون تحت تعقیب مراجع قضایی بوده و برای فرار از چنگال قانون، به‌صورت مخفیانه در خرم‌آباد سکونت داشت.

سرهنگ احمدی، بیان کرد: کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی و بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند.

وی تصریح کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران در یک عملیات منسجم و ضربتی، متهم را دستگیر و پس از تشکیل پرونده، وی را برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مرجع قضایی تحویل دادند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان با هشدار به شهروندان، گفت: افراد سودجو و کلاهبردار همواره با وعده‌های فریبنده و روش‌های متقلبانه درصدد سوءاستفاده از اعتماد مردم هستند؛ بنابراین شهروندان باید پیش از هرگونه معامله و پرداخت وجه، از صحت اسناد، مالکیت و هویت طرف معامله اطمینان حاصل کرده و بدون بررسی‌های لازم، به افراد شیاد و وعده‌های وسوسه‌انگیز آنان اعتماد نکنند.