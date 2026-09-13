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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

متهم فراری از تهران در خرم‌آباد دستگیر شد

متهم فراری از تهران در خرم‌آباد دستگیر شد

خرم‌آباد - رئیس پلیس آگاهی لرستان از دستگیری متهم تحت تعقیب از تهران در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهریار احمدی صبح امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وصول نیابت قضایی از استان تهران مبنی بر جلب یک نفر متهم تحت تعقیب، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: این متهم با استفاده از اقدامات متقلبانه و فروش واحدهای مسکونی به چندین نفر، اقدام به کلاهبرداری کرده و در این راه حدود ۴۰ میلیارد ریال از مال‌باختگان کلاهبرداری کرده است.

رئیس پلیس آگاهی لرستان، ادامه داد: این فرد از سال ۱۳۹۷ تاکنون تحت تعقیب مراجع قضایی بوده و برای فرار از چنگال قانون، به‌صورت مخفیانه در خرم‌آباد سکونت داشت.

سرهنگ احمدی، بیان کرد: کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی و بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند.

وی تصریح کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران در یک عملیات منسجم و ضربتی، متهم را دستگیر و پس از تشکیل پرونده، وی را برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مرجع قضایی تحویل دادند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان با هشدار به شهروندان، گفت: افراد سودجو و کلاهبردار همواره با وعده‌های فریبنده و روش‌های متقلبانه درصدد سوءاستفاده از اعتماد مردم هستند؛ بنابراین شهروندان باید پیش از هرگونه معامله و پرداخت وجه، از صحت اسناد، مالکیت و هویت طرف معامله اطمینان حاصل کرده و بدون بررسی‌های لازم، به افراد شیاد و وعده‌های وسوسه‌انگیز آنان اعتماد نکنند.

کد مطلب 6945732

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