به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و هفته بزرگداشت ایشان برنامه های ویژه ای با شعار «حضرت عبدالعظیم(ع)؛ اسوه جهاد و مقاومت»در بارگاه نورانی سیدالکریم برگزار می شود.

این برنامه ها در بزرگداشت و تعظیم مقام حضرت عبدالعظیم و نیز جایگاه والای ایشان در بین اهل بیت و شیعیان است.

براین اساس آیین خطبه خوانی در روز چهارشنبه 25 شهریورماه از ساعت 10 صبح در مسجد بالاسر حرم عبدالعظیم حسینی با حضور خادمان برگزار می شود.

همچنین مراسم شب ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی با سخنرانی حجت الاسلام ناصر رفیعی و قرائت زیارتنامه توسط احمد زین العابدین فرد، شعر خوانی محمد رسولی و مداحی ذاکر اهل بیت حمید منتظر سه شنبه 24 شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا در مصلی امام علی(ع) برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم روز میلاد با سخنرانی سید علی قاضی عسکر تولیت حرم و مداحی زهیر سازگار بعد از نماز ظهر و عصر در شبستان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

مراسم شام ولادت نیز چهارشنبه 25 شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت الاسلام محمدصابر جعفری و مداحی احمد شریبانی در شبستان امام خمینی (ره) برگزار می شود.