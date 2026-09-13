دفن غیراصولی پسماندهای عفونی بیمارستانی در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، دالوند در جلسه کارگروه تخصصی مدیریت پسماند الیگودرز با انتقاد از دفن غیراصولی پسماندهای عفونی بیمارستان‌ها در محل دفن پسماندهای شهری، بر ضرورت ساماندهی فوری این موضوع تأکید کرد و اظهار داشت: دفع غیراصولی پسماندهای عفونی می‌تواند مخاطرات جدی و جبران‌ناپذیری برای سلامت شهروندان، بهداشت عمومی و محیط‌زیست به همراه داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های متولی در حوزه مدیریت پسماند، افزود: مدیریت اصولی پسماندها، علاوه بر جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی، نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه دارد و لازم است دستگاه‌های مسئول با جدیت و اهتمام بیشتر نسبت به رفع مشکلات موجود و به‌حداقل‌رساندن معضلات ناشی از دفع غیراصولی پسماند اقدام کنند.

اداوی فرماندار شهرستان الیگودرز، با تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات حوزه مدیریت پسماند محوله دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ضمن پیگیری مصوبات جلسه، اقدامات لازم را در راستای ساماندهی وضعیت پسماند شهرستان و ارتقای شاخص‌های بهداشت محیط و حفاظت از محیط‌زیست به عمل آورند.

در این جلسه موضوعات مختلفی در خصوص مدیریت اصولی پسماند شهرستان از جمله پروژه لایروبی رودخانه مرکزی شهر الیگودرز باهدف جلوگیری از آلودگی منابع آبی، ارتقای بهداشت محیط و صیانت از سلامت شهروندان مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری و رفع مشکلات موجود تأکید شد.