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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، تا روز پنجشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز پنجشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت غبار محلی، در اواسط روز وزش ملایم باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، در اواسط روز وزش ملایم باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتردرساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.

کد مطلب 6945737

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