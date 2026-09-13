وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز پنجشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت غبار محلی، در اواسط روز وزش ملایم باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، در اواسط روز وزش ملایم باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتردرساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.