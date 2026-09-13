نهمین جشنواره مطبوعات البرز؛ از جهاد تبیین تا یاد رهبر شهید

رضا عباسزاده، رئیس و مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانههای استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری استان خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف ارتقای کیفیت روزنامهنگاری، حمایت از آثار برتر رسانهای و تقویت نقش رسانهها در آگاهیبخشی، انسجام اجتماعی و امیدآفرینی برگزار میشود.
وی همچنین اظهار کرد: نهمین دوره جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری استان البرز به همت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، با مشارکت خانه مطبوعات استان و حمایت معاونت امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.
عباسزاده افزود: این دوره با رویکرد حمایت از روزنامهنگاری حرفهای، مسئولانه و متعهد طراحی شده و تلاش میشود علاوه بر شناسایی و تقدیر از آثار برتر، زمینه تعامل و تبادل تجربه میان خبرنگاران، پژوهشگران و فعالان حوزه ارتباطات نیز فراهم شود.
اهداف نهمین جشنواره مطبوعات البرز
رئیس و مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانههای استان البرز پاسداشت یاد و اندیشههای رهبر شهید و تبیین نقش ایشان در عرصههای ملی و بینالمللی، ترویج روزنامهنگاری مسئولانه و حرفهای، شناسایی و حمایت از آثار شاخص رسانهای و تقویت نقش رسانهها در ارتقای آگاهی عمومی را از اهداف این دوره عنوان کرد.
وی ادامه داد: افزایش انسجام اجتماعی و امیدآفرینی، ایجاد فرصت برای تعامل و همافزایی میان اصحاب رسانه و فعالان حوزه ارتباطات و فراهم کردن زمینه انتقال تجربه و ارتقای سطح حرفهای رسانههای استان از دیگر اهداف نهمین جشنواره مطبوعات البرز است.
جهاد تبیین و جنگ شناختی در محورهای جشنواره
عباسزاده با اشاره به محورهای نهمین جشنواره مطبوعات البرز گفت: جهاد تبیین و شعار سال، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی، عرصه بینالملل و مخاطبان غیرایرانی با اولویت کشورهای حوزه مقاومت، نشاط اجتماعی، امیدآفرینی و ارتقای سرمایه اجتماعی از جمله محورهای این دوره است.
وی افزود: نقش رهبری در حفظ استقلال، عزت و اقتدار ملی، بازتاب شخصیت، اندیشه و سیره رهبر شهید در رسانهها، روایت رسانهای حوادث و تحولات مرتبط با شهادت رهبر شهید و نقش رسانهها در تقویت وحدت ملی و همبستگی اجتماعی نیز در این دوره مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانههای البرز ادامه داد: مسئولیت رسانهها در مقابله با جنگ شناختی و رسانهای، اخلاق حرفهای، صداقت و مسئولیتپذیری در روزنامهنگاری، نقش رسانههای نوین در تبیین آرمانهای انقلاب اسلامی و مستندسازی وقایع تاریخی از نگاه خبرنگاران و عکاسان خبری از دیگر محورهای جشنواره است.
وی ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و خدمت به مردم را از دیگر موضوعات این دوره برشمرد و گفت: توجه به هوش مصنوعی و فناوریهای نوین و بهرهگیری از ظرفیت آنها در تولیدات رسانهای مسئولانه نیز از موضوعات مهم نهمین جشنواره مطبوعات البرز است.
فرهنگ دینی و مسائل اجتماعی مورد توجه رسانهها
عباسزاده اظهار کرد: توسعه فرهنگ و ارزشهای دینی، حجاب و عفاف، نماز، امر به معروف و نهی از منکر، مهدویت و انتظار نیز در محورهای جشنواره پیشبینی شده است.
وی با اشاره به توجه جشنواره به مسائل اجتماعی افزود: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، مصرف مشروبات الکلی، سرقت، نزاعهای خیابانی، حاشیهنشینی، سگگردانی و قاچاق کالا و ارز از دیگر محورهای این رویداد است.
رئیس هیاتمدیره خانه مطبوعات و رسانههای استان البرز ادامه داد: در این بخش، توجه به مناطق حاشیهای، بحرانی و اقشار کمبرخوردار نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وی پاسداشت زبان و ادب فارسی، تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی با تأکید بر فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس، ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی، حمایت از فعالیتهای خلاقانه، نوآورانه و فناورانه و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از دیگر موضوعات جشنواره عنوان کرد.
هوش مصنوعی و فضای مجازی در جشنواره
عباسزاده با اشاره به محورهای مرتبط با فناوری گفت: سواد رسانهای و رایانهای، فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و بررسی آسیبهای این حوزه و راهکارهای مقابله با آن نیز در فهرست موضوعات جشنواره قرار گرفته است.
وی افزود: توجه به کودک، نوجوان و جوان، تندرستی، ورزش، سلامت روحی و جسمی، حفظ و ترویج میراث فرهنگی، هنرهای سنتی، صنایع دستی و جاذبههای گردشگری، محیط زیست، توسعه گردشگری، مصرف بهینه انرژی و بحران آب از دیگر موضوعات نهمین جشنواره مطبوعات البرز است.
مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانههای البرز با اشاره به بخشهای رقابتی جشنواره گفت: آثار رسانهای در هشت بخش شامل خبر، مقاله و یادداشت، تیتر، گزارش، مصاحبه، عکس، طراحی و صفحهآرایی و بخش ویژه «به یاد رهبر شهید انقلاب» مورد ارزیابی قرار میگیرند.
وی تأکید کرد: آثار باید در بازه زمانی ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ در رسانههای خبری دارای مجوز شامل نشریات استانی، خبرگزاریها، پایگاههای خبری و سرپرستی نشریات سراسری در استان البرز منتشر شده باشند.
هر متقاضی در دو بخش امکان شرکت دارد
عباسزاده درباره شرایط شرکت در جشنواره اظهار کرد: هر متقاضی امکان حضور در دو بخش جشنواره را دارد و در هر بخش نیز میتواند حداکثر دو اثر بارگذاری کند.
وی افزود: در صورت ارسال آثار بیشتر از سقف تعیینشده، دبیرخانه به صورت تصادفی آثار مجاز را انتخاب و سایر آثار را حذف خواهد کرد.
رئیس هیاتمدیره خانه مطبوعات و رسانههای استان البرز تصریح کرد: آثار ارسالی باید دارای نام صاحب اثر باشند و مطالبی که با امضای مستعار منتشر شدهاند، پذیرفته نمیشوند؛ با این حال، آثاری که با نام مستعار و کد ثبت شدهاند، در صورت تأیید مدیرمسئول رسانه امکان شرکت در جشنواره را خواهند داشت.
وی ادامه داد: نمایندگیهای استانی نشریات سراسری و مدیران استانی خبرگزاریها به عنوان مدیرمسئول محسوب نمیشوند و آثار این رسانهها باید به تأیید مدیرمسئول رسانه مربوطه برسد.
آثار رسانههای فاقد مجوز داوری نمیشوند
عباسزاده گفت: مطالب منتشرشده در رسانههای فاقد مجوز و بولتنهای خبری داخلی امکان حضور در جشنواره را ندارند و تنها آثاری وارد فرآیند داوری خواهند شد که با یکی از موضوعات اعلامشده جشنواره ارتباط مستقیم داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: آثار غیرمرتبط با محورهای جشنواره از چرخه داوری کنار گذاشته میشوند و فرآیند بررسی آثار نیز به صورت یکمرحلهای توسط هیات داوران انجام خواهد شد.
مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانههای البرز تأکید کرد: اعضای هیات داوران امکان ارسال اثر به این جشنواره را نخواهند داشت.
۳۱ شهریور آخرین فرصت ارسال آثار
عباسزاده در پایان درباره نحوه ارسال آثار اظهار کرد: متقاضیان شرکت در نهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری استان البرز میتوانند از ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه جشنواره به نشانی pressfestival.dnacomm.ir و پس از دریافت اپلیکیشن، آثار خود را بارگذاری کنند.
وی از اصحاب رسانه استان خواست با توجه به فرصت باقیمانده، آثار واجد شرایط خود را مطابق ضوابط و محورهای اعلامشده در سامانه جشنواره ثبت کنند تا پس از بررسی هیات داوران، آثار برتر در بخشهای مختلف معرفی و مورد تقدیر قرار گیرند.
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