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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

نهمین جشنواره مطبوعات البرز؛ از جهاد تبیین تا یاد رهبر شهید

نهمین جشنواره مطبوعات البرز؛ از جهاد تبیین تا یاد رهبر شهید

کرج _ رئیس خانه مطبوعات البرز گفت: «به یاد رهبر شهید» بخش ویژه نهمین جشنواره مطبوعات است و آثار خبرنگاران درباره شخصیت و اندیشه ایشان داوری می‌شود.

رضا عباس‌زاده، رئیس و مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف ارتقای کیفیت روزنامه‌نگاری، حمایت از آثار برتر رسانه‌ای و تقویت نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی، انسجام اجتماعی و امیدآفرینی برگزار می‌شود.

وی همچنین اظهار کرد: نهمین دوره جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان البرز به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، با مشارکت خانه مطبوعات استان و حمایت معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

عباس‌زاده افزود: این دوره با رویکرد حمایت از روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، مسئولانه و متعهد طراحی شده و تلاش می‌شود علاوه بر شناسایی و تقدیر از آثار برتر، زمینه تعامل و تبادل تجربه میان خبرنگاران، پژوهشگران و فعالان حوزه ارتباطات نیز فراهم شود.

اهداف نهمین جشنواره مطبوعات البرز

رئیس و مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های استان البرز پاسداشت یاد و اندیشه‌های رهبر شهید و تبیین نقش ایشان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، ترویج روزنامه‌نگاری مسئولانه و حرفه‌ای، شناسایی و حمایت از آثار شاخص رسانه‌ای و تقویت نقش رسانه‌ها در ارتقای آگاهی عمومی را از اهداف این دوره عنوان کرد.

وی ادامه داد: افزایش انسجام اجتماعی و امیدآفرینی، ایجاد فرصت برای تعامل و هم‌افزایی میان اصحاب رسانه و فعالان حوزه ارتباطات و فراهم کردن زمینه انتقال تجربه و ارتقای سطح حرفه‌ای رسانه‌های استان از دیگر اهداف نهمین جشنواره مطبوعات البرز است.

جهاد تبیین و جنگ شناختی در محورهای جشنواره

عباس‌زاده با اشاره به محورهای نهمین جشنواره مطبوعات البرز گفت: جهاد تبیین و شعار سال، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی، عرصه بین‌الملل و مخاطبان غیرایرانی با اولویت کشورهای حوزه مقاومت، نشاط اجتماعی، امیدآفرینی و ارتقای سرمایه اجتماعی از جمله محورهای این دوره است.

وی افزود: نقش رهبری در حفظ استقلال، عزت و اقتدار ملی، بازتاب شخصیت، اندیشه و سیره رهبر شهید در رسانه‌ها، روایت رسانه‌ای حوادث و تحولات مرتبط با شهادت رهبر شهید و نقش رسانه‌ها در تقویت وحدت ملی و همبستگی اجتماعی نیز در این دوره مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های البرز ادامه داد: مسئولیت رسانه‌ها در مقابله با جنگ شناختی و رسانه‌ای، اخلاق حرفه‌ای، صداقت و مسئولیت‌پذیری در روزنامه‌نگاری، نقش رسانه‌های نوین در تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی و مستندسازی وقایع تاریخی از نگاه خبرنگاران و عکاسان خبری از دیگر محورهای جشنواره است.

وی ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و خدمت به مردم را از دیگر موضوعات این دوره برشمرد و گفت: توجه به هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت آنها در تولیدات رسانه‌ای مسئولانه نیز از موضوعات مهم نهمین جشنواره مطبوعات البرز است.

فرهنگ دینی و مسائل اجتماعی مورد توجه رسانه‌ها

عباس‌زاده اظهار کرد: توسعه فرهنگ و ارزش‌های دینی، حجاب و عفاف، نماز، امر به معروف و نهی از منکر، مهدویت و انتظار نیز در محورهای جشنواره پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به توجه جشنواره به مسائل اجتماعی افزود: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، مصرف مشروبات الکلی، سرقت، نزاع‌های خیابانی، حاشیه‌نشینی، سگ‌گردانی و قاچاق کالا و ارز از دیگر محورهای این رویداد است.

رئیس هیات‌مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان البرز ادامه داد: در این بخش، توجه به مناطق حاشیه‌ای، بحرانی و اقشار کم‌برخوردار نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی پاسداشت زبان و ادب فارسی، تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی با تأکید بر فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس، ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی، حمایت از فعالیت‌های خلاقانه، نوآورانه و فناورانه و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از دیگر موضوعات جشنواره عنوان کرد.

هوش مصنوعی و فضای مجازی در جشنواره

عباس‌زاده با اشاره به محورهای مرتبط با فناوری گفت: سواد رسانه‌ای و رایانه‌ای، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و بررسی آسیب‌های این حوزه و راهکارهای مقابله با آن نیز در فهرست موضوعات جشنواره قرار گرفته است.

وی افزود: توجه به کودک، نوجوان و جوان، تندرستی، ورزش، سلامت روحی و جسمی، حفظ و ترویج میراث فرهنگی، هنرهای سنتی، صنایع دستی و جاذبه‌های گردشگری، محیط زیست، توسعه گردشگری، مصرف بهینه انرژی و بحران آب از دیگر موضوعات نهمین جشنواره مطبوعات البرز است.

مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های البرز با اشاره به بخش‌های رقابتی جشنواره گفت: آثار رسانه‌ای در هشت بخش شامل خبر، مقاله و یادداشت، تیتر، گزارش، مصاحبه، عکس، طراحی و صفحه‌آرایی و بخش ویژه «به یاد رهبر شهید انقلاب» مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: آثار باید در بازه زمانی ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ در رسانه‌های خبری دارای مجوز شامل نشریات استانی، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و سرپرستی نشریات سراسری در استان البرز منتشر شده باشند.

هر متقاضی در دو بخش امکان شرکت دارد

عباس‌زاده درباره شرایط شرکت در جشنواره اظهار کرد: هر متقاضی امکان حضور در دو بخش جشنواره را دارد و در هر بخش نیز می‌تواند حداکثر دو اثر بارگذاری کند.

وی افزود: در صورت ارسال آثار بیشتر از سقف تعیین‌شده، دبیرخانه به صورت تصادفی آثار مجاز را انتخاب و سایر آثار را حذف خواهد کرد.

رئیس هیات‌مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان البرز تصریح کرد: آثار ارسالی باید دارای نام صاحب اثر باشند و مطالبی که با امضای مستعار منتشر شده‌اند، پذیرفته نمی‌شوند؛ با این حال، آثاری که با نام مستعار و کد ثبت شده‌اند، در صورت تأیید مدیرمسئول رسانه امکان شرکت در جشنواره را خواهند داشت.

وی ادامه داد: نمایندگی‌های استانی نشریات سراسری و مدیران استانی خبرگزاری‌ها به عنوان مدیرمسئول محسوب نمی‌شوند و آثار این رسانه‌ها باید به تأیید مدیرمسئول رسانه مربوطه برسد.

آثار رسانه‌های فاقد مجوز داوری نمی‌شوند

عباس‌زاده گفت: مطالب منتشرشده در رسانه‌های فاقد مجوز و بولتن‌های خبری داخلی امکان حضور در جشنواره را ندارند و تنها آثاری وارد فرآیند داوری خواهند شد که با یکی از موضوعات اعلام‌شده جشنواره ارتباط مستقیم داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: آثار غیرمرتبط با محورهای جشنواره از چرخه داوری کنار گذاشته می‌شوند و فرآیند بررسی آثار نیز به صورت یک‌مرحله‌ای توسط هیات داوران انجام خواهد شد.

مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های البرز تأکید کرد: اعضای هیات داوران امکان ارسال اثر به این جشنواره را نخواهند داشت.

۳۱ شهریور آخرین فرصت ارسال آثار

نهمین جشنواره مطبوعات البرز؛ از جهاد تبیین تا یاد رهبر شهید

عباس‌زاده در پایان درباره نحوه ارسال آثار اظهار کرد: متقاضیان شرکت در نهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان البرز می‌توانند از ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه جشنواره به نشانی pressfestival.dnacomm.ir و پس از دریافت اپلیکیشن، آثار خود را بارگذاری کنند.

وی از اصحاب رسانه استان خواست با توجه به فرصت باقی‌مانده، آثار واجد شرایط خود را مطابق ضوابط و محورهای اعلام‌شده در سامانه جشنواره ثبت کنند تا پس از بررسی هیات داوران، آثار برتر در بخش‌های مختلف معرفی و مورد تقدیر قرار گیرند.‌

کد مطلب 6945743

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