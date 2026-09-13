به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جمشیدی، مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشینآلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حملونقل جادهای، از فعالیت سامانه بارشی در محورهای مواصلاتی ۸ استان کشور خبر داد و گفت: راهداران برای انجام عملیات راهداری و تسهیل تردد کاربران جادهای در سطح راهها در آمادگی کامل قرار دارند.
وی افزود: با فعالیت این سامانه، بارش باران مناطقی از استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، مازندران و گیلان را فرا میگیرد و فعالیت آن با رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه خواهد بود.
مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشینآلات و مدیریت بحران سازمان راهداری بیان کرد: همزمان با فعالیت این سامانه، احتمال جاری شدن سیلاب، آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانههای فصلی، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید و اختلال در تردد ناوگان حملونقل وجود دارد.
از سفر و اتراق کنار رودخانهها خودداری کنید
وی بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی و همچنین آمادهباش راهداران برای استفاده از ماشینآلات راهداری تأکید کرد و گفت: پاکسازی دهانه پلها و کانالها باید با هدف پیشگیری از وقوع سیلاب و آبگرفتگی در محورهای مواصلاتی در دستور کار قرار گیرد.
جمشیدی در پایان به کاربران جادهای توصیه کرد از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها، انجام سفرهای غیرضروری و فعالیتهای طبیعتگردی در زمان فعالیت سامانه بارشی خودداری کنند.
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