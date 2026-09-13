به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدعلیرضا عبادی ظهر یکشنبه در آیین افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه علمیه بیرجند، حوزهها اظهار کرد: جایگاه حوزه علمیه در اندیشه اهلبیت(ع) بسیار مهم است و فلسفه بعثت همه انبیا در آن خلاصه میشود.
وی ادامه داد: رمز اصلی این وضعیت به آن بازمیگردد که انسان از خدا، پیامبران و دین جدا شده است و حوزههای علمیه میتوانند نسخه شفابخش این وضعیت باشند.
آیتالله عبادی با اشاره به اینکه طلابی که تحصیل را آغاز کرده یا در میانه این مسیر قرار دارند باید هدف خود را بشناسند، گفت: رمز رشد طلبه در هدف داشتن است؛ اگر طلبه هدف خود را بهدرستی بشناسد و بر اساس یک آرمان منطقی، عقلانی و وحیانی وارد این مسیر شود، همه سختیها برای او حل خواهد شد، اما کسی که هدف ندارد با کوچکترین آسیب و مشکلی از مسیر خارج میشود.
وی بیان کرد: هدفمند بودن موجب میشود انسان فریب ظواهر دنیا را نخورد و فلسفه وجودی دنیا برای دنیا نیست، بلکه این عالم محل آزمایش و پرورش استعدادهای انسان برای عالم بعدی است.
آیتالله عبادی با بیان اینکه انسان موجودی است که با حیوانات، نباتات و حتی جمادات مشترکاتی دارد، اما حیوان، نبات یا جماد نیست، افزود: خداوند میفرماید «انبتکم من الارض نباتاً»، اما انسان در عین داشتن برخی ویژگیهای مشترک با سایر موجودات، دارای خواستههای انسانی است.
وی ادامه داد: انسان بیش از ۵۰ خواسته انسانی دارد که بسیاری از آنها در این عالم معنا و پاسخ کامل پیدا نمیکنند و فلسفه وجودی این جهان، استکمال و پرورش استعدادهایی است که در انسان وجود دارد و برای عالم بقا کارآمد است.
«زندگی پس از زندگی» نمونهای از واقعیت عالم دیگر است
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به برنامه «زندگی پس از زندگی» گفت: این برنامه که در سالهای گذشته از تلویزیون پخش میشد، نمونهای از این واقعیت است که برخی مسائل در این عالم معنای کامل ندارند، اما در عالم دیگر بسیار پرمعنا هستند.
آیتالله عبادی تصریح کرد: انسان موجودی نامتناهی است و طلبهای که میخواهد وارد این مسیر علمی و دینی شود، باید با آگاهی لازم بداند بر اساس چه هدفی قدم در این راه میگذارد.
وی گفت: اگر انسان در این مسیر اشباع شود و هدف واقعی خود را پیدا کند، هیچ چیز نمیتواند او را از پا درآورد؛ اما انسان بیهدف با یک نسیم مانند بید میلرزد.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: شکنجهگران غربی که کارشان فساد، فریب، قتل و ویرانی است، یکی از روشهای شکنجهشان بیخواب نگه داشتن افراد بوده است.
وی تأکید کرد: در این جهان لذت پایدار وجود ندارد و بسیاری از آنچه لذت نامیده میشود، رفع درد است؛ اما لذت پایدار انسان در ایمان، قرب الهی، کمال و مظهر صفات الهی شدن است.
لذت قرب الهی ماندگار است
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: اگر انسان به مقام قرب الهی و مظهر صفات خدا شدن برسد، این چیزی نیست که از او جدا شود و این مسئله صرفاً یک نظریه و فرضیه نیست، بلکه راهی طیشده است.
آیتالله عبادی افزود: کسانی که در مسیر انسانی انسان، کمال و قرب الهی موفق شدهاند، به لذت همیشگی دست یافتهاند و این هدف میتواند بزرگترین غنیمت حیات و زندگی انسان باشد؛ هم زندگی او را هدفمند حفظ کند و هم در انجام وظیفه نسبت به خود و جامعه انسانی او را یاری دهد.
وی با اشاره به آیه «قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَاراً» گفت: انسان باید هم در ساختن خودش و هم در ساختن جامعه بشری تلاش کند تا زمانی که بشر از این منجلاب حیوانی که حتی حیوانات از آن ننگ دارند، خارج شود.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه مکتب انبیا راهی طیشده است، گفت: این راه همواره با آنچه انبیا، اولیا و ائمه(ع) از معجزات نشان دادهاند همراه بوده است.
آیتالله عبادی افزود: معجزه در حقیقت آثار انسان کامل است و همچنین علما و عالمان راستین در مسیر «یُعَلِّمُهُم وَیُزَکّیهِم» با تعلیم و تزکیه انسانها، کرامات و آثار کمال انسانی را نشان دادهاند.
وی تأکید کرد: اینها مسائل نمایشی نیست، بلکه مظاهر کمالاتی است که برای انسان امکانپذیر است؛ در حالی که مکاتب انحرافی انسان را به جایی میبرند که از هر حیوانی پستتر میشود.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: در حدیث قدسی آمده است: «عَبْدی أَطِعْنی حَتّی أَجْعَلَکَ مِثْلی»؛ یعنی بنده من، مرا اطاعت کن تا تو را مانند خود قرار دهم. این همان مقام قرب و رسیدن انسان به جایی است که مظهر صفات الهی میشود.
عبادی ادامه داد: خداوند در قرآن از خود با تعبیر «أحسن الخالقین» یاد میکند و این نشان میدهد که در مرتبهای از خلقت، انسان کامل نیز میتواند به اذن الهی منشأ آثار باشد.
طلبه باید مبدأ، مقصد، راه و هدف خود را بشناسد
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با خطاب قرار دادن طلاب گفت: طلبهای که در دانشگاه امام صادق(ع) و حوزه علمیه وارد این مسیر میشود، باید پیش از حرکت، مبدأ، مقصد، راه و هدف خود را مشخص کند.
آیتالله عبادی افزود: اساتید در درسهای مقدماتی باید برای جامعه طلبگی هدف ایجاد کنند تا شرایط آخرالزمانی نتواند آنان را فریب دهد و عمرشان مانند عمر من تلف نشود؛ طلبه باید به دنبال هدف باشد.
وی با اشاره به مضمون حدیث قدسی «عبد اطعنی حتی اجعلک مثلی» گفت: حرکت انسان «الیالله» است؛ «إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ». خداوند انسان را برای خودش آفریده و همه اشیا را برای انسان قرار داده است.
آیتالله عبادی بیان کرد: طلبهای که در دانشگاه امام صادق(ع) قدم میگذارد و میخواهد در مسیر سیر الیالله و مکتب شیعه علیبنابیطالب(ع) حرکت کند، باید مبدأ، مقصد، راه و هدفش روشن باشد.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به نقش علمای دین و بهویژه امام خمینی(ره) در دوران معاصر اظهار کرد: خدا را باید شکر کنیم که در این مقطع تاریخی آفریده شدهایم و شاهد انقلاب اسلامی بودهایم.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به دوران تبعید امام خمینی(ره) گفت: یکی از مأموریتهای امام، تشکیل حکومت اسلامی بود.
تشکیل حکومت اسلامی، رمز بقای اسلام بود
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به شرایط نظام بینالملل در دوران پیش از انقلاب گفت: در شرایط دوقطبی شرق و غرب، هیچ دولت مستقلی در جهان وجود نداشت و با سقوط شوروی، عملاً جهان بیش از پیش در اختیار آمریکا قرار گرفت و راهی برای استقلال وجود نداشت.
آیتالله عبادی ادامه داد: در چنین شرایطی امام فرمود تشکیل حکومت اسلامی وظیفه من است؛ چراکه آنچه اسلام را باقی گذاشت، تشکیل حکومت بود و اگر حکومت اسلامی تشکیل نمیشد، اسلام با تهدیدهای جدی مواجه بود.
وی افزود: امروز در برابر کفر جهانی و در شرایطی که شرق و غرب در برابر انقلاب اسلامی قرار گرفتند، جمهوری اسلامی ایران به یک قدرت بزرگ تبدیل شده است.
وی بیان کرد: در جنگ تحمیلی هشتساله، شوروی، کشورهای اروپایی، آمریکا و مرتجعان منطقه با سلاح، پول و امکانات در کنار رژیم بعث عراق قرار داشتند و عملاً همه دنیا علیه ایران وارد جنگ شدند، اما امروز ایران اسلامی به عنوان یک قدرت بزرگ و یکی از مدعیان اصلی قدرت نظامی جهان مطرح است.
آیتالله عبادی در پایان با خطاب قرار دادن حاضران اظهار کرد: خداوند به شما خیر عنایت کند. وجود مبارک شما که «لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» است، باید در مسیر هدایت و رهبری امت قرار گیرد.
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