شبکه بانکی، پشتوانه شتاب توسعه خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان پیش از ظهر یکشنبه در کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی اظهار کرد: حمایتهای صورت گرفته از احداث واحدهای جدید، احیای واحدهای راکد و پشتیبانی از واحدهای تولیدی، در کنار همراهی استاندار و مجموعه مدیران استان، زمینهساز کسب رتبه دوم خراسان جنوبی در شاخصهای اقتصادی شده است.
وی افزود: خراسان جنوبی امروز شتاب فزایندهای را در مسیر توسعه دنبال میکند و میتوان گفت مدل توسعه استان، مدلی علمپایه و مبتنی بر ظرفیتها و شرایط بومی، محلی و جغرافیایی است.
نماینده وزیر اقتصاد و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با قدردانی از خدمات شبکه بانکی استان طی ماههای گذشته بیان کرد: در پنج، شش ماه اخیر فشارها و چالشهای سنگینی از جمله کمبود نقدینگی و مشکلات مرتبط با خودپردازها وجود داشت، اما شبکه بانکی با حضور مؤثر خود به خدمترسانی ادامه داد.
وی با اشاره به رشد منابع بانکی استان گفت: منابع بانکی خراسان جنوبی طی دو سال اخیر ۵۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
ذاکریان همچنین از همراهی مجموعههای امنیتی در مدیریت این شرایط قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه با همکاری مجموعههای مختلف، در خراسان جنوبی مشکل خاصی در این زمینه ایجاد نشد.
وی با تأکید بر نقش شبکه بانکی در موفقیتهای اقتصادی استان ادامه داد: حضور شبکه بانکی در بسیاری از توفیقات استان، چه آشکار و چه پنهان، قابل مشاهده است و اگر امروز خراسان جنوبی در زمینه جذب اعتبارات تملکی جزو استانهای پیشرو محسوب میشود، این موفقیت تنها حاصل تلاش مدیران دستگاههای اجرایی نیست.
نماینده وزیر اقتصاد و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: صدور ضمانتنامههای بانکی، همراهی با پیمانکاران و حمایت از فعالان اقتصادی از جمله اقداماتی است که در نهایت به جذب اعتبارات و اجرای پروژههای استان کمک میکند.
ذاکریان افزود: جذب اعتبارات صرفاً هنر یک مدیر دستگاه اجرایی نیست، بلکه مجموعهای از مؤلفهها در آن نقش دارد که یکی از مهمترین آنها تعامل و همراهی شبکه بانکی با دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری کنگره ملی ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی گفت: با توجه به دستور استاندار، همه دستگاهها باید از ظرفیتهای خود برای برگزاری شایسته این کنگره استفاده کنند.
نماینده وزیر اقتصاد و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: باید تلاش شود منابع مالی مورد نیاز این رویداد تأمین شود تا جایگاه خانوادههای معظم شهدا و انتظاری که از خراسان جنوبی در این زمینه وجود دارد، به بهترین شکل محقق شود.
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