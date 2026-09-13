به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور، مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی با اشاره به روند ساخت چهار بیمارستان در استان تهران، گفت: بیمارستان‌های پرند و نسیم‌شهر با مجموع ۵۷۰ تخت بیمارستانی، برای نخستین‌بار به فناوری جداگرهای لرزه‌ای برای کاهش قابل‌توجه آثار ناشی از زلزله مجهز می‌شوند.

وی افزود: در حال حاضر بیمارستان‌های رازی و یافت‌آباد در شهر تهران و بیمارستان‌های پرند و نسیم‌شهر در شهرستان بهارستان در حال ساخت هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت مقاوم‌سازی بیمارستان‌های در حال احداث توسط سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی در استان تهران، بیان کرد: از میان چهار بیمارستانی که هم‌اکنون توسط سازمان مجری در استان تهران در حال ساخت است، بیمارستان‌های پرند و نسیم‌شهر برای نخستین‌بار به فناوری جداگرهای لرزه‌ای مجهز می‌شوند.

نوذرپور استفاده از فناوری جداگرهای لرزه‌ای در این دو بیمارستان را راهکاری برای افزایش مقاومت ساختمان‌های درمانی در برابر بحران زلزله عنوان کرد و گفت: جداگرهای لرزه‌ای با قرار گرفتن بین پی و سازه ساختمان، آثار ناشی از زلزله را کنترل می‌کنند و در نتیجه میزان اثرات منتقل‌شده به سازه کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: فناوری جداگرهای لرزه‌ای بیش از ۸۰ درصد آثار زلزله را کنترل می‌کند و کمتر از ۲۰ درصد آثار آن به سازه منتقل خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی با بیان اینکه جداگرهای مورد استفاده در این پروژه‌ها از خارج از کشور تأمین می‌شوند، افزود: برای این دو بیمارستان از فناوری‌های ساخت کشورهای مختلف از جمله چین و آلمان استفاده خواهد شد.

بر اساس این گزارش، بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی پرند، بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی نسیم‌شهر، بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی یافت‌آباد و بیمارستان ۵۴۹ تختخوابی رازی، از پروژه‌های درمانی در دست اجرای سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی در استان تهران هستند.