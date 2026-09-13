مرزهای ایران با آذربایجان و ارمنستان در شرایط عادی قرار دارند

اکبر دشتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون تردد در مرزهای جلفا و نوردوز طبق روال معمول انجام می‌شود و فعالیت‌های مرزی، تجاری، مسافری و حمل‌ونقل در این گذرگاه‌ها بدون وقفه ادامه دارد.

وی افزود: فضای حاکم بر مرزهای شهرستان آرام است و هیچ مشکلی در روند فعالیت پایانه‌های مرزی وجود ندارد و خدمات‌رسانی به مسافران، رانندگان و فعالان اقتصادی نیز مطابق روال معمول انجام می‌شود.

فرماندار جلفا با تأکید بر آرامش موجود در مرزهای شهرستان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مستقر در پایانه‌های مرزی در حال انجام وظایف خود هستند و روند امور با نظم و هماهنگی دنبال می‌شود.

دشتی ادامه داد: مرزهای جلفا و نوردوز از گذرگاه‌های مهم ارتباطی و اقتصادی کشور با کشورهای همسایه هستند و فعالیت آنها در شرایط کنونی به شکل عادی و روان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: مردم، مسافران و فعالان اقتصادی با آرامش می‌توانند امور خود را دنبال کنند و شرایط در مرزهای شهرستان جلفا عادی و آرام است.