به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا قنبری ظهر یکشنبه در آیین افتتاح دوره آموزش و تعالی ارکان مسجد در دامغان، با تأکید بر ضرورت توانمندسازی ارکان مسجد اظهار کرد: شکلگیری قرارگاه ملی مسجد با هدف ایجاد انسجام و وحدت هدف میان مجموعههای فعال در این عرصه انجام شده است.
وی ادامه داد: همه ظرفیتهای موجود باید در مسیر تعالی مساجد به کار گرفته شود و مسجد جریانساز میتواند ارکان مختلف محله را گرد هم آورده و برای حل مسائل اجتماعی نقشآفرینی کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به ضرورت کنشگری مساجد در مسائل روز جامعه تصریح کرد: مسجد میتواند در موضوعاتی همچون جهاد تبیین و مقاومت، نقش موثر و فعال داشته باشد و به بستری برای حضور و مشارکت مردم تبدیل شود.
قنبری همچنین بر ضرورت حضور جوانان، بانوان و فعالان رسانهای در مساجد تأکید کرد و یادآور شد: مسجد نباید ملک شخصی افراد تلقی شود، بلکه باید زمینه حضور همه اقشار و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در آن فراهم شود.
وی آموزش و توانمندسازی ارکان مسجد را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: استمرار این دورهها، ایجاد ارتباط میان فعالان مسجد و پیادهسازی آموختهها در محله میتواند زمینهساز تحول جدی در فعالیت مساجد و تقویت نقش اجتماعی آنها باشد.
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