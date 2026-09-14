به گزارش خبرنگار مهر، مستندهای «می مات» و «خط القعر» ۲ واقعه تاریخی را واکاوی می‌کنند و با کاوش در دل تاریخ، واقعیت‌های ناگفته را روایت کرده و موضوع وطن و اهمیت حفظ هویت ملی را در کانون توجه مخاطب قرار می‌دهند.

مستند «مِی مات» ساخته محمدعلی رخشانی علاوه بر موضوع تاریخی و تازه اش ساختاری سنجیده دارد. موضوع فیلم رخشانی درباره زنی به نام «گل بی بی» است، زنی مستقل و مقتدر که علیه ژنرال دایر انگلیسی ایستاد و او را وادار به ترک سیستان کرد. آنچه محمدعلی رخشانی در «می مات» انجام داده، استفاده درست از روایتی پرتعلیق و انیمیشن و فیلم در روایت بوده است.

«مِی مات» یک فیلم منسجم و یکدست است که کمتر قدر دیده و حالا که به شبکه نمایش خانگی رسیده است، می تواند برای بسیاری از مخاطبان جذاب باشد.

این مستند هم ارزش تاریخی دارد و بخشی از هویت تاریخی ما را به یادمان می آورد، هم در این روزگار که زنان مرکز توجه هستند و بر تعیین جایگاه تاریخی خود اصرار دارند، تاکید بر حضور چنین زنانی در تاریخ ایران، موضوع مهمی است.

«گل بی بی» در سرزمینی رشد کرده که مهر به وطن، در آن اصل است و فیلم رخشانی، بر علایق مردم سیستان نسبت به ایران تاکید دارد. مستند میهن پرستانه او نشان می دهد که یک زن، چطور می تواند در کنار مردان، برای حفظ سرزمینش تلاش کند و به موفقیت دست یابد.

رخشانی با استفاده از بازسازی، انیمیشن و روایتگری، ساختار بصری متنوعی در فیلمش به وجود آورده و اجازه نداده است این مستند خسته کننده از کار درآید. او به سراغ شخصیتی رفته که تاریخ ما، او را فراموش نکرده است اما قرائت‌های رسمی، او را از یاد برده اند. اگرچه در سیستان و میان زنان و مردان بلوچ، قصه او و شهنواز، هنوز سر زبان است و در نغمه‌ها و آواها جاری‌ست اما بسیاری از ما «گل بی بی» را نمی شناسیم و اصلا تصوری از وجود چنین زنی در ایران سال ۱۲۶۹ نداریم.

در این روزها که کشورمان درگیر جنگ و تنش‌های سیاسی است، شنیدن قصه «گل بی بی» و تلاش ژنرال انگلیسی برای به بندکشیدن مردان ایرانی، یادآوری نقش همه قهرمانانی است که با نیروهای متخاصم بیگانه جنگیدند و نگذاشتند وطن ویران شود.

مستند «می مات» در فیلمو اکران آنلاین شده است.

عراق چرا به ایران حمله کرد؟

فرشاد اکتسابی سینماگری است که روی موضوع‌های مختلفی کار کرده، «آلاله» یکی از محبوب ترین فیلم های کارنامه او روایتی عاشقانه است و «ف-الف» مستندی درباره فساد اداری و دلایل تداومش است. او در «چهار راه حوادث» به بحرانی ملی توجه کرده و آمار بالای مرگ و میر در تصادف‌های شهری و جاده‌ای موضوع این مستند است که در شبکه نمایش خانگی می توان آن را دید.

با توجه به کارنامه متنوع این مستندساز، ساخت مستندی درباره تاریخ جنگ هشت ساله عجیب نیست. فرشاد اکتسابی که به عنوان تدوینگر هم در سینمای مستند فعال است در «خط القعر» کوشیده است با اسناد و مدارک تاریخی نشان دهد چرا عراق به ایران حمله کرد و ریشه این تجاوز در کجاست.

اکتسابی کوشیده است در «خط القعر» روایتش را نه فقط بر اسناد و مدارک موجود و بارها دیده شده که از دل یک کاوش تاریخی چند ساله استوار کند. از این رو برای همه مخاطبان حاوی اطلاعات متنوع است. به ویژه این روزها که صحبت از جنگ و مذاکره بیش از هر مقطع دیگری مطرح است تماشای مستندی با موضوع منازعات در کشورهای همسایه می‌تواند تصویری واقعی از این درگیری‌ها نشان دهد. درگیری هایی که نه فقط محصول سیاست های امروز که مولود اختلاف های نژادی و دینی و ملاحظات ابرقدرت‌ها است.

«خط القعر» که در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» نمایش داشت و تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است، این روزها و نزدیک به هفته دفاع مقدس در هاشور اکران شده است.