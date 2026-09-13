اعطای مرخصی تشویقی به زندانیان واجد شرایط در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علیمحمدی در جریان بازدید از زندان مرکزی بروجرد با اشاره به سیاستهای کلان دستگاه قضا مبنی بر حبسزدایی و اصلاح مجرمان، اظهار داشت: زندان باید به معنای واقعی کلمه، کانون اصلاح و تربیت باشد. آنچه در بازدید امروز مشاهده شد، تلاش دلسوزانه مسئولان زندان بروجرد در راستای ارتقای سطح فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و حرفهآموزی مددجویان است که شایسته تقدیر است.
وی افزود: ما معتقدیم که بازگشت سعادتمندانه زندانی به جامعه، نیازمند تغییر نگرش و تقویت باورهای دینی و اخلاقی در دوران تحمل حبس است؛ لذا اولویت دستگاه قضایی استان، حمایت از برنامههایی است که این مسیر را برای مددجویان هموار میسازد.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر لزوم بهرهگیری از ارفاقات قانونی برای زندانیان دارای شرایط، اعلام کرد: در راستای اصلاح و باز اجتماعی شدن مددجویان، مقرر شد به زندانیان واجد شرایط که در برنامههای اصلاحی و تربیتی مشارکت فعال داشته و از نظر رفتاری شرایط لازم را احراز کردهاند، مرخصی پنجروزه اعطا شود.
علیمحمدی، تصریح کرد: این مرخصی فرصتی است تا مددجویان عزیز ضمن بهرهمندی از کانون گرم خانواده، با روحیهای مضاعف به روند اصلاحی خود ادامه دهند و امیدواریم این فرصت، مقدمهای برای بازگشت پایدار آنان به اجتماع باشد.
وی توسعه حرفهآموزی را یکی از کلیدیترین ابزارهای پیشگیری از جرم دانست و تصریح کرد: تلاش ما بر این است که زندانی پس از آزادی، دغدغه معیشت نداشته باشد. پیوندزدن آموزشهای فنی و حرفهای در زندان با بازار کار، گامی اساسی در جهت کاهش نرخ بازگشت مجدد به زندان است و این موضوع در دستور کار جدی دادگستری استان قرار دارد.
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