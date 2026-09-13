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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

تداوم تمرینات ملی‌پوشان فوتسال زنان ایران برای حضور در ریاض

تداوم تمرینات ملی‌پوشان فوتسال زنان ایران برای حضور در ریاض

ملی‌پوشان فوتسال زنان ایران در ادامه اردوی آماده‌سازی خود یک جلسه تمرینی را با تمرکز بر افزایش آمادگی جسمانی، هماهنگی تیمی و اجرای برنامه‌های فنی و تاکتیکی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تمرین امروز تیم ملی فوتسال زنان ایران با برنامه‌های متنوع بدنی و فنی برگزار شد و بازیکنان زیر نظر کادر فنی به مرور برنامه‌های آماده‌سازی خود پرداختند.

ملی‌پوشان در ابتدای این جلسه با انجام حرکات مختلف کششی و گرم‌کردن، بدن‌های خود را برای بخش اصلی تمرین آماده کردند. در ادامه تمرینات بدنی با استفاده از کش‌های مقاومتی در دستور کار قرار گرفت و بازیکنان پس از آن به انجام تمرینات کار با توپ پرداختند.

در بخش اصلی تمرین نیز بازیکنان زیر نظر کادر فنی به اجرای برنامه‌های فنی و تاکتیکی پرداختند. پاس‌کاری، کار با توپ، اجرای برنامه‌های مورد نظر کادر فنی و تمرینات با هدف افزایش هماهنگی میان بازیکنان، از مهم‌ترین بخش‌های این جلسه بود.

تیم ملی فوتسال زنان ایران در ادامه اردوی آماده‌سازی خود، تمریناتش را با هدف کسب آمادگی هرچه بیشتر و رسیدن به شرایط مطلوب برای حضور در رقابت‌های داخل سالن ریاض دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6945775

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