به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، بیست‌ودومین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور از ساعت ۷ صبح روز ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ آغاز شد و در ابتدا تا ساعت ۲۴ روز ۷ شهریورماه ادامه داشت. این مهلت در ادامه تا ساعت ۱۲ ظهر روز ۱۳ شهریورماه تمدید شد.

اعلام ۲ هزار و ۹۲۷ ظرفیت آموزشی و پژوهشی

در این دوره از فراخوان، در مجموع ۲ هزار و ۹۲۷ ظرفیت در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور در دو حوزه آموزشی و پژوهشی اعلام شد. از این تعداد، ۲ هزار و ۶۰۳ ظرفیت به حوزه آموزشی و ۳۲۴ ظرفیت به حوزه پژوهشی اختصاص داشت.

همچنین در طول برگزاری فراخوان، بنا بر درخواست معاونت پژوهشی و با تأیید هیئت مرکزی جذب، ویرایش‌های محدودی در فهرست رشته‌های پژوهشی با هدف انطباق دقیق‌تر ظرفیت‌ها با نیازهای روز علمی کشور انجام شد.

ثبت ۱۴ هزار و ۴۴۷ درخواست توسط متقاضیان

بر اساس گزارش نهایی سامانه جذب هیئت علمی، ۸ هزار و ۹۱۶ نفر با ثبت ۱۴ هزار و ۴۴۷ درخواست، بر اساس انتخاب دو اولویت و بالاتر، در این فراخوان ثبت‌نام کرده‌اند.

از مجموع درخواست‌های ثبت‌شده، ۱۰ هزار و ۳۵۸ درخواست مربوط به حوزه علوم پایه و ۴ هزار و ۸۹ درخواست مربوط به حوزه‌های بالینی بوده است.

همچنین از میان متقاضیان، ۷ هزار و ۳۵۳ نفر با ثبت ۱۱ هزار و ۸۲۶ درخواست بر اساس انتخاب ۲ اولویت و بالاتر، موفق به دریافت کد رهگیری شده و مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند.

بازنگری در فرآیند ارزیابی متقاضیان جذب هیئت علمی

در راستای ارتقای شفافیت، دقت و استانداردسازی فرآیند جذب اعضای هیئت علمی، فرم امتیازدهی آموزشی، شامل حوزه‌های بالینی و علوم پایه، مورد بازبینی قرار گرفت و فرم جامع امتیازدهی متقاضیان عضویت در کادر هیئت علمی آموزشی پس از تصویب هیئت مرکزی جذب، برای اجرای فرآیند ارزیابی به تمامی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ابلاغ شد.

همچنین شیوه‌نامه اجرایی رسیدگی به پرونده متقاضیان عضویت در کادر هیئت علمی، شامل اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی، تهیه و به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ابلاغ شد.

بر این اساس، کاربران دانشگاه‌ها از تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ دسترسی لازم برای بررسی مدارک و غربالگری متقاضیان بر اساس استانداردهای جدید ابلاغی را دریافت کرده و فرآیند ارزیابی را آغاز کرده‌اند.

برگزاری نشست مجازی با دبیران هیئت‌های اجرایی جذب

در ادامه این فرآیند و با توجه به ضرورت تبیین دقیق مراحل اجرایی، نحوه استفاده از فرم‌های امتیازدهی و ایجاد هماهنگی بیشتر در روند اجرای فراخوان، مقرر است به‌زودی نشست مجازی با دبیران هیئت‌های اجرایی جذب دانشگاه‌ها برگزار شود.

این نشست با هدف هم‌افزایی، پاسخ به ابهامات و تشریح فرآیندهای اجرایی مرتبط با ارزیابی متقاضیان برگزار خواهد شد.

اعلام آمار متقاضیان چهار مجموعه دارای مجوز استخدامی مستقل

بر اساس گزارش نهایی سامانه جذب هیئت علمی، در دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، جهاد دانشگاهی، دانشگاه شاهد و مؤسسه غیرانتفاعی وارستگان نیز ۲۵۲ نفر با ثبت ۶۵۳ درخواست، بر اساس انتخاب دو اولویت و بالاتر، در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد، ۱۸۹ نفر با ثبت ۵۲۰ درخواست موفق به دریافت کد رهگیری شده و مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند.

مجوز استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج)، جهاد دانشگاهی، دانشگاه شاهد و مؤسسه غیرانتفاعی وارستگان به‌صورت مجزا از سازمان اداری و استخدامی کشور و خارج از مجوزهای وزارت بهداشت صادر می‌شود.