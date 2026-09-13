شرط سابقه تحصیلی مرتبط برای ارزشیابی مدارک نهایی علوم پزشکی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، پیرو اطلاعیه مورخ ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۳ شورای عالی ارزشیابی درباره ابلاغ مصوبه جلسه ۲۶۹ مرکز مذکور در روز ۳۰ تیرماه ۱۴۰۳، شرایط ارزشیابی مدارک علوم پزشکی متقاضیان تحصیل‌کرده در خارج از کشور مورد بازنگری قرار گرفت.

بر اساس مصوبه پیشین، داشتن سابقه تحصیلی مرتبط برای متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور در رشته‌های علوم پزشکی، مشابه شرایط داوطلبان کنکور سراسری داخل کشور، الزامی بود.

با این حال، این مصوبه در جلسه ۲۷۶ شورای عالی ارزشیابی روز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ مورد بازنگری قرار گرفت و بر اساس تصمیم جدید، الزام داشتن سابقه تحصیلی مرتبط برای متقاضیان ارزشیابی مدرک نهایی لغو شد.

شرط انتقال از خارج از کشور به دانشگاه‌های داخل همچنان برقرار است

بر اساس این اطلاعیه، لغو شرط سابقه تحصیلی مرتبط صرفاً در خصوص متقاضیان ارزشیابی مدرک نهایی است و شرایط مربوط به انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه‌های داخل کشور تغییری نکرده است.

بر این اساس، داشتن مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی یا دیپلم ۱۲ ساله رشته‌های تجربی یا ریاضی برای متقاضیان انتقال از خارج از کشور در حین تحصیل به دانشگاه‌های داخل، همچنان الزامی است.

این تصمیم با هدف تسهیل فرآیند ارزشیابی مدارک علوم پزشکی و رفع محدودیت مربوط به سابقه تحصیلی مرتبط برای متقاضیان دریافت مدرک نهایی اتخاذ شده است.