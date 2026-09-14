وحید ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تیم ملی وزنه‌برداری برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: خدا را شکر شرایط وزنه‌برداران خوب است و قرار است ۶ وزنه‌بردار به بازی‌های آسیایی اعزام شوند و روز جمعه هفته جاری هم راهی ژاپن خواهند شد.پیش از این علیرضا نصیری به دلیل اینکه در رکوردگیری انتظارات کادر فنی را برآورده نکرده بود به او فرصت ۲۱ روزه داده شد تا بتواند نظر کادر فنی را جلب کند. خوشبختانه این اتفاق افتاد و او هم در ترکیب نهایی تیم قرار گرفت و چهار وزنه‌بردار آقا و دو وزنه‌بردار خانم در این رقابت‌ها شرکت خواهند کرد.

وی درباره شانس مدال‌آوری تیم ملی وزنه‌برداری در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: در دوره قبلی بازی‌های آسیایی در هانگژو نتوانستیم نتیجه‌ای که مدنظرمان بود کسب کنیم، اما شرایط بچه‌ها در این دوره بهتر است و امیدواریم بتوانیم آن نتیجه را جبران کنیم. رقابت در بازی‌های آسیایی بسیار سخت است و حتی در برخی مواقع می‌توان گفت از مسابقات جهانی نیز دشوارتر است؛ چراکه همه کشورها با هدف کسب مدال به این رقابت‌ها می‌آیند و مدال بازی‌های آسیایی برای کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل رقابت سختی پیش رو داریم.

دبیر فدراسیون وزنه‌برداری تأکید کرد: تمام وزنه‌بردارانی که در ترکیب تیم قرار گرفته‌اند، شانس مدال دارند. از ابتدا نیز صحبت ما با کمیته ملی المپیک بر این اساس بود که تیم به صورت کیفی اعزام شود و ورزشکارانی که شانس مدال دارند در ترکیب قرار بگیرند. به همین دلیل در وزن ۷۵ کیلوگرم ورزشکاری به این مسابقات اعزام نکردیم چون احتمال کسب مدال در این وزن بود و ما هم به این موضوع توجه کردیم.

وی ادامه داد: با وجود اینکه وزنه‌برداران شانس کسب مدال دارند اما باید در میدان مسابقه حاضر شوند و ببینیم شرایط در آنجا چگونه پیش می‌رود. ما رقبای آنها را نیز به صورت مستمر رصد می‌کنیم و از طریق شبکه‌های اجتماعی و اطلاعاتی که در اختیار داریم، شرایط حریفان را زیر نظر داریم. آنها نیز شرایط خوبی دارند و با آمادگی کامل به این مسابقات می‌آیند.

ربیعی در خصوص شانس مدال‌آوری بانوان وزنه‌بردار ایران نیز گفت: دختران ما هم شانس خوبی دارند و امیدواریم بتوانیم برای نخستین بار مدال بازی‌های آسیایی را در بخش بانوان به دست بیاوریم. هر دو بانوی وزنه‌بردار ایران شانس مدال دارند و می‌توان روی آنها حساب کرد. در بخش مردان و زنان رقابت بسیار سخت است. همه وزنه‌برداران ما روی کاغذ شانس مدال دارند، اما باید ببینیم در روز مسابقه چه اتفاقی می‌افتد. اگر در زمان مسابقه روز وزنه‌برداران ما باشد و بتوانند رکوردهای خودشان را تکرار کنند، همه آنها با دست پر از بازی‌های آسیایی بازمی‌گردند.

دبیر فدراسیون وزنه‌برداری درباره پاداش‌های تعیین‌شده برای مدال‌آوران نیز اظهار کرد: این موضوع پیشنهاد رئیس فدراسیون بود که با تأیید هیئت‌رئیسه فدراسیون به تصویب رسید. برای مدال طلای بازی‌های آسیایی سه میلیارد تومان و برای مدال‌های نقره و برنز نیز پاداش‌هایی در نظر گرفته شده است. اگر وزنه‌برداران با دست پر برگردند، پاداش‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن و از همان روز بازگشت در حساب آنها پرداخت خواهد شد. امیدواریم این اتفاق بیفتد و شاهد موفقیت تیم ملی وزنه‌برداری در بازی‌های آسیایی ناگویا باشیم.