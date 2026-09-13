فرماندار قروه: تنوع فرهنگی کردستان پشتوانه وفاق و پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی ظهر یکشنبه در برنامه «روز فرهنگ قروه و دهگلان» در دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی استان اظهار کرد: کردستان به معنای واقعی استانی فرهنگی است و برگزاری رویدادهایی مانند نمایشگاه بین‌المللی کتاب، فرصتی برای نمایش بخشی از این ظرفیت‌هاست.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود: امنیت و آرامشی که امروز امکان برگزاری چنین برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی را فراهم کرده، حاصل ایثار و جانفشانی شهداست و باید قدردان این فداکاری‌ها باشیم.

فرماندار قروه با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی شهرستان‌های قروه و دهگلان بیان کرد: در این مناطق شاهد تنوع قومی، مذهبی و زبانی هستیم، اما این تنوع مانند یک رنگین‌کمان فرهنگی در کنار یکدیگر قرار گرفته و زمینه‌ساز وفاق، همدلی و پیشرفت شده است.

جوانمردی ادامه داد: استقبال مردم از دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان و میزان خرید کتاب در این رویداد نشان می‌دهد که مردم استان علاقه‌مند به فعالیت‌های فرهنگی هستند و این ظرفیت باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت افزایش سرانه مطالعه گفت: دسترسی آسان مردم به کتاب و کتابخانه یکی از الزامات توسعه فرهنگ مطالعه است و باید برای افزایش سرانه مطالعه و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی بیشتر مردم از منابع مطالعاتی تلاش شود.

۲۵ کتابخانه عمومی در قروه و دهگلان فعال است

فرماندار قروه با اشاره به زیرساخت‌های کتابخوانی در این دو شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵ باب کتابخانه عمومی در شهرستان‌های قروه و دهگلان فعالیت مستمر دارند که می‌توانند نقش مهمی در توسعه فرهنگ مطالعه ایفا کنند.

وی نمایشگاه کتاب را ویترینی از توانمندی‌های فرهنگی و فکری جامعه دانست و افزود: در چنین نمایشگاه‌هایی بخشی از اندیشه و دانش نویسندگان و شاعران که حاصل سال‌ها تلاش و مطالعه است، در معرض دید مخاطبان قرار می‌گیرد.

جوانمردی خاطرنشان کرد: استقبال مردم از نمایشگاه کتاب نشان‌دهنده غنای فرهنگی کردستان و علاقه مردم این استان به کتاب، ادبیات و فعالیت‌های فرهنگی است.

وی در پایان از اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان برای برگزاری این نمایشگاه و همچنین شاعران و نویسندگان قروه و منطقه لیلاخ که در برگزاری برنامه‌های فرهنگی این رویداد مشارکت داشتند، قدردانی کرد.