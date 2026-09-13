ارائه خدمات رایگان دامپزشکی در مناطق محروم خراسان جنوبی

مهدی محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۱۴ مهرماه به عنوان روز دامپزشکی نامگذاری شده است، با اشاره به برنامههای هفته دامپزشکی در خراسان جنوبی گفت: برنامهریزی منسجم و مناسبی در این زمینه در اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی انجام شده است.
وی دیدار با نماینده ولیفقیه، برگزاری نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان، انجام اردوهای جهادی در سطح استان برای ارائه خدمات رایگان در مناطق کمبرخوردار خراسان جنوبی و برگزاری مسابقات ورزشی را از جمله برنامههای هفته دامپزشکی در خراسان جنوبی عنوان کرد.
محمدزاده با اشاره به اهمیت برنامهریزی و اطلاعرسانی هدفمند، افزود: بهرهگیری از ظرفیت رسانهها برای معرفی خدمات و اقدامات دامپزشکی در هفته دامپزشکی ضروری است.
وی همچنین از برگزاری جشن خانوادگی فعالان حوزه دامپزشکی خراسان جنوبی در هفته دامپزشکی خبر داد.
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