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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

برپایی نمایشگاه نقاشی «وقت بمباران و عطر شکوفه» در سنندج

برپایی نمایشگاه نقاشی «وقت بمباران و عطر شکوفه» در سنندج

سنندج- نمایشگاه آثار طراحی و نقاشی فردین صادق ایوبی با عنوان «وقت بمباران و عطر شکوفه» در نگارخانه هنر سنندج برپا شد و تا ۲۶ شهریور میزبان علاقه‌مندان است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار طراحی و نقاشی استاد فردین صادق ایوبی با عنوان «وقت بمباران و عطر شکوفه» در نگارخانه هنر سنندج گشایش یافت.

این نمایشگاه مجموعه‌ای از آثار طراحی و نقاشی این هنرمند را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده و فرصتی برای آشنایی مخاطبان با بخشی از نگاه و بیان هنری وی فراهم کرده است.

برپایی نمایشگاه نقاشی «وقت بمباران و عطر شکوفه» در سنندج

علی‌اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان نیز با حضور در نگارخانه هنر، از آثار این نمایشگاه بازدید کرد.

نمایشگاه «وقت بمباران و عطر شکوفه» تا ۲۶ شهریورماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در نگارخانه هنر سنندج پذیرای علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی است.

کد مطلب 6945809

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