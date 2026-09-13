برپایی نمایشگاه نقاشی «وقت بمباران و عطر شکوفه» در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار طراحی و نقاشی استاد فردین صادق ایوبی با عنوان «وقت بمباران و عطر شکوفه» در نگارخانه هنر سنندج گشایش یافت.

این نمایشگاه مجموعه‌ای از آثار طراحی و نقاشی این هنرمند را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده و فرصتی برای آشنایی مخاطبان با بخشی از نگاه و بیان هنری وی فراهم کرده است.

علی‌اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان نیز با حضور در نگارخانه هنر، از آثار این نمایشگاه بازدید کرد.

نمایشگاه «وقت بمباران و عطر شکوفه» تا ۲۶ شهریورماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در نگارخانه هنر سنندج پذیرای علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی است.