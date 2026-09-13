به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی در خصوص نحوه اقامت کارکنان این شرکت در یکی از هتل‌های مشهد مقدس، اطلاعیه‌ای جهت شفاف‌سازی صادر شد.

در این اطلاعیه آمده است: کارکنان صنعت نفت، به‌ویژه نیروهای عملیاتی شاغل در تأسیسات، بر اساس سهمیه‌های تعیین‌شده و معمولاً هر سه یا پنج سال یک‌بار، برای زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) به مشهد مقدس اعزام می‌شوند و در مدت اقامت، از امکانات هتل‌های طرف قرارداد در چارچوب توافقات انجام‌شده و به‌صورت متعارف بهره‌مند می‌شوند. هتل مورد اشاره در کلیپ نیز یکی از هتل‌هایی است که امسال در چارچوب مقررات و برنامه‌های رفاهی، برای استفاده شماری از سایر هتل‌های مشهد استفاده می‌کنند.

بر این اساس، تعمیم محتوای یک کلیپ به نحوه پذیرایی از کارکنان صنعت نفت یا القای این موضوع که امکانات و خدمات این هتل صرفاً در گسترده‌ای از زائران و گردشگران داخلی و خارجی خدمات ارائه می‌کند. صنعت نفت نیز همانند سایر سازمان‌ها و مجموعه‌های کشور، همه‌ساله در چارچوب برنامه‌های رفاهی و زیارتی خود، در مقاطع مختلف شماری از کارکنان، به‌ویژه نیروهای شاغل در بخش‌های عملیاتی را برای زیارت بارگاه حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) به مشهد مقدس اعزام می‌کند و این افراد نیز همانند سایر میهمانان، از خدمات اقامتی و رفاهی این هتل و سایر هتل‌های مشهد استفاده می‌کنند.

بر این اساس، تعمیم محتوای یک کلیپ به نحوه پذیرایی از کارکنان صنعت نفت یا القای این موضوع که امکانات و خدمات این هتل صرفاً در اختیار صنعت نفت قرار دارد، با واقعیت موجود منطبق نیست و می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد برداشت نادرست شود. از این‌رو انتظار می‌رود در بازنشر و روایت چنین محتواهایی، ضمن توجه به واقعیت‌های موجود، از ارائه تصویری ناقص که می‌تواند موجب برداشت نادرست درباره نحوه استفاده کارکنان صنعت نفت از امکانات رفاهی و زیارتی شود، پرهیز گردد.

هدف از این توضیحات، صرفاً شفاف‌سازی و اصلاح برداشت ایجادشده در پی انتشار این کلیپ است؛ چراکه هتل یادشده، مجموعه‌ای عمومی است و همان‌گونه که اشاره شد، به ده‌ها سازمان، نهاد و دستگاه دولتی و خصوصی خدمات اقامتی ارائه می‌دهد و در فصل حاضر نیز این شرکت برای اعزام و اقامت بخشی از کارکنان واجد شرایط خود از امکانات آن استفاده کرده است.