به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جریان بازدید از مجموعه‌های درمانی بخش خصوصی اظهار کرد: نخستین مجموعه، مرکز درمان ناباروری است که با همت بخش خصوصی در شهر اردبیل در حال احداث بوده و حدود ۲۰۰میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه شده است.

وی افزود: این مرکز علاوه بر ارائه خدمات به هم‌استانی‌ها، می‌تواند پذیرای مراجعان درمان ناباروری از استان‌های همجوار نیز بوده و ظرفیت درمانی اردبیل را در این حوزه افزایش دهد.

استاندار اردبیل ادامه داد: دومین مجموعه، مرکز تخصصی دیالیز با ظرفیت ۶۰ تخت است که در مراحل پایانی احداث قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود ظرف یک ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

امامی یگانه بیان کرد: سومین مجموعه نیز مرکز جامع درمان و توانبخشی بوده که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال احداث است و با تکمیل آن، بخشی از نیازهای درمانی استان در حوزه خدمات جامع درمانی و توانبخشی تامین خواهد شد.

وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این ۳ مجموعه، برای دست‌کم ۱۵۰ کادر درمان اشتغال ایجاد می‌شود و مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح‌ها هم به نزدیک ۱۰۰۰میلیارد تومان می‌رسد.

استاندار اردبیل تامین زیرساخت‌ها و تسهیلات بانکی را از جمله حمایت‌های مورد نیاز این مجموعه‌ها عنوان کرد و گفت: در این زمینه قول داده‌ایم در کنار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشیم تا با تکمیل و بهره‌برداری از این ۳ مجموعه، بخش عمده‌ای از نیازهای درمانی استان برطرف شود.

امامی یگانه تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های درمانی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، ضمن افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی، زمینه اشتغال نیروهای حوزه سلامت و ارتقای ظرفیت‌های درمانی استان را فراهم می‌کند.