کسب رتبه برتر حوزه بسیج معاونت مالی شهرداری در طرح نشاط

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کربلایی، فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری، درباره موفقیت حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری در اجرای طرح نشاط و تعالی، گفت: این عنوان بر اساس میزان رضایت شرکتکنندگان، کیفیت و تنوع برنامههای اجراشده، و رویکردهای خلاقانه و علمی حوزه بسیج از سوی مرکز نوسازی و تحول اداری اعطا شده و صرفاً براساس ارزیابی مستقل این مرکز از طرح نشاط نبوده؛ چراکه ارزیابی اجرای طرح نشاط در اصل در حیطه اختیار سازمان بسیج شهرداری است.
وی افزود: در اجرای طرح نشاط و تعالی، امسال تلاش شد در کنار برنامههای تفریحی، فعالیتهای آموزشی، علمی و مهارتی نیز مورد توجه قرار گیرد تا مخاطبان ضمن بهرهمندی از برنامههای نشاطآور، از فرصتهای آموزشی و توانمندسازی نیز استفاده کنند.
کربلایی با اشاره به برنامههای خلاقانه و نوآورانه گفت: یکی از برنامههای شاخص امسال، برگزاری کلاسها و فعالیتهای فبلب (آزمایشگاه سیار ساخت و تولید) بود که با استقبال و رضایت بالای شرکتکنندگان همراه شد. همچنین کارگاه آموزشی سواد مالی با هدف ارتقای دانش و مهارتهای مالی برگزار شد.
فرمانده حوزه بسیج ادامه داد: در بخش خانواده نیز برنامههای متنوعی از جمله اردوهای «مادر و دختر» و «پدر و پسر» با هدف ایجاد نشاط، تقویت ارتباط خانوادگی و مشارکت مشترک اعضای خانواده برگزار شد.
کربلایی همچنین گفت: برگزاری برنامههایی همچون شهربازی و اردوی تفریحی اُپارک نیز با هدف غنیسازی اوقات فراغت و ایجاد فضای شاد برای کارکنان و خانوادههایشان انجام شد.
وی افزود: بازخوردهای دریافتشده از شرکتکنندگان نشان داد برنامههای اجراشده رضایت مناسبی ایجاد کرده و همین موضوع در کنار تنوع برنامهها و فعالیتهای آموزشی و نوآورانه، از نقاط قوت امسال بود.
فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی این موفقیت را نتیجه یک کار جمعی دانست و گفت: این عنوان متعلق به همه همکارانی است که در برنامهریزی، هماهنگی و اجرا مشارکت داشتند و همراهی کارکنان و خانوادههایشان نقش مهمی در تحقق آن داشت. امیدواریم در دورههای آینده با بهرهگیری از تجربیات امسال، برنامههایی متنوعتر، خلاقانهتر و اثربخشتر اجرا کنیم.
طرح «نشاط و تعالی» با هدف ایجاد نشاط، غنیسازی اوقات فراغت، تقویت تعامل خانوادگی و توسعه فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و تفریحی اجرا شد. مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران با توجه به رضایت بالای شرکتکنندگان و رویکرد خلاقانه و علمی برنامهها، رتبه برتر عملکرد را به این حوزه اعطا کرد.
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