اجرای ارکستر ایرانی به مناسبت روز ملی ویتنام در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای ارکستر «ایستگاه»، ارکستر «ایستگاه» به مدیریت هنری مهدی نوروزی در مراسم هشتاد و یکمین سالگرد استقلال و روز ملی جمهوری ویتنام به میزبانی نگوین لوئونگ نگوک سفیر ویتنام در ایران به اجرای برنامه پرداخت.

در بخش فرهنگی و هنری این مراسم بزرگداشت، پنج قطعه از آثار شناخته‌شده موسیقی ویتنام و ایران، شامل سه قطعه ویتنامی و ۲ اثر از آلبوم های «دهاتی» و «آدم و حوا» با تنظیمی متفاوت و اشعاری از زنده‌یاد محمدعلی بهمنی توسط مجموعه بینافرهنگی «ایستگاه» اجرا شد.

طراحی بخش فرهنگی و هنری این پروژه بر عهده مهدی نوروزی بود؛ او پیش از این نیز با طراحی و اجرای پروژه‌های فرهنگی با سفارت خانه‌های کره جنوبی و ژاپن، از جمله «جان مریم»، «پرسون‌پرسون» و اجرای موسیقی سفیر ژاپن با قطعه «اوشین»، فعالیت هایی را انجام داده بود.