نقاط مشترک شیعه و اهل سنت نباید زیر سایه اختلافات قرار گیرد

حجتالاسلام والمسلمین رمضانعلی مرزانی در گفتگو با خبرنگار مهر وحدت را یکی از ضرورتهای جامعه اسلامی دانست و اظهار کرد: هر اندازه اختلاف در جامعه افزایش پیدا کند، زمینه بروز آسیبها و نقاط ضعف نیز بیشتر میشود و در مقابل، تقویت وحدت میتواند به شکلگیری جامعهای منسجمتر و توانمندتر کمک کند.
فعال مذهبی و فرهنگی ایرانشهر، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حفظ حرمت مقدسات مذاهب اسلامی افزود: توهین به مقدسات اهل سنت از جمله مواردی است که با وحدت و همبستگی در جامعه اسلامی سازگار نیست و باید از آن پرهیز شود.
مرزانی ادامه داد: همانطور که بر حرمت توهین به مقدسات اهل سنت تأکید شده، هرگونه اهانت از سوی اهل سنت به مقدسات شیعه نیز میتواند به اختلاف و فاصله میان مسلمانان دامن بزند. بنابراین، حفظ حرمت باورهای یکدیگر، یکی از الزامات زندگی مشترک مسلمانان است.
این فعال مذهبی و فرهنگی ایرانشهر با بیان اینکه اختلافافکنی میتواند از مسیرهای مختلف، از جمله رسانهها، دنبال شود، گفت: امروز توجه به نقاط مشترک میان مسلمانان اهمیت زیادی دارد و نباید اختلاف دیدگاهها به عاملی برای ایجاد دشمنی و تقابل تبدیل شود.
وی تصریح کرد: مسلمانان شیعه و اهل سنت، با وجود تفاوتهایی در برخی دیدگاهها، اشتراکات مهمی از جمله قرآن، پیامبر اسلام(ص) و قبله واحد دارند و توجه به همین اشتراکات میتواند زمینه تعامل و همزیستی بیشتر را فراهم کند.
مرزانی خاطرنشان کرد: تقویت وحدت میتواند به جامعه کمک کند تا مسائل و مشکلات خود را با انسجام بیشتری دنبال کند و اختلافات مذهبی به عاملی برای افزایش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی تبدیل نشود.
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