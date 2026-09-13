مهلت ارسال آثار به جشنواره «نسل امید» استان مرکزی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سالار جیریایی اظهار کرد: جشنواره ملی هنری نسل امید یک رویداد فرهنگی با هدف بهرهگیری از زبان فاخر هنر برای تبیین گفتمان خانواده، جوانی جمعیت و ترویج آموزههای مرتبط با ازدواج، فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده طراحی و اجرا میشود.
وی با اشاره به استقبال چشمگیر جامعه هنری از این فراخوان افزود: با توجه به درخواستهای متعدد هنرمندان و به منظور ایجاد فرصتی مناسب برای خلق آثار کیفی، مهلت ارسال آثار به دومین دوره جشنواره تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان مرکزی با تأکید بر همافزایی دستگاههای اجرایی در این مسیر تصریح کرد: با حمایت فرمانداری اراک و در راستای اهمیت راهبردی موضوع جوانی جمعیت، مبلغ جوایز تعیینشده برای برگزیدگان مرحله استانی، همزمان با تمدید مهلت فراخوان، به دو برابر افزایش یافته است.
جیریایی به رشتههای فراخوان این جشنواره اشاره کرد و گفت: جشنواره «نسل امید» در رشتههای گرافیک، کارتون و کاریکاتور، عکس، شعر طنز، روایت داستان، موشنگرافیک و مستند کوتاه برگزار میشود و هنرمندان متعهد میتوانند آثار خود را با بهرهگیری از ذوق و خلاقیت فردی برای رقابت در این بخشها ارسال کنند.
وی در تبیین محورهای موضوعی این جشنواره خاطرنشان کرد: تبیین و آگاهسازی اجتماعی پیرامون ضرورت جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، واکاوی چالشها و تهدیدهای سالخوردگی جمعیت، و همچنین تبیین جایگاه خانواده و نسل جدید در بعثت مردمی جنگهای تحمیلی دوم و سوم از جمله محورهای کلیدی است که هنرمندان در آثار خود به آن خواهند پرداخت.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان مرکزی هدف نهایی این جشنواره را جریانسازی هنری عنوان کرد و افزود: جشنواره «نسل امید» تلاش دارد تا با استفاده از ظرفیت عظیم هنرمندان متعهد، بستری برای روایتگری دقیق مسائل مرتبط با خانواده و نسل آینده فراهم آورد و آثار تولیدی اثرگذار را در این حوزه پیشران کند.
جیریایی ضمن دعوت از عموم هنرمندان استان برای مشارکت در این رویداد ملی، تصریح کرد: علاقهمندان برای مطالعه دقیق فراخوان، آگاهی از شرایط شرکت در جشنواره و ارسال آثار خود میتوانند به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی artfest.ir مراجعه کنند.
وی بیان کرد: امید است ظرفیتهای ممتاز هنری در استان مرکزی، هنرمندان استان مرکزی با حضور فعال و ارائه آثار فاخر، حضوری درخشان در این رویداد ملی داشته باشند.
دومین جشنواره ملی هنری «نسل امید» به همت حوزه هنری استان مرکزی و با حمایت ادارهکل ورزش و جوانان این استان در حال برگزاری است.
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