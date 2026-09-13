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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

بخشدار ویژه خارگ: بازگشایی مدارس در جزیره با نشاط اجتماعی همراه است

بخشدار ویژه خارگ: بازگشایی مدارس در جزیره با نشاط اجتماعی همراه است

خارگ- بخشدار ویژه خارگ گفت: آغاز سال تحصیلی و حضور دانش‌آموزان در مدارس، نقش مؤثری در ایجاد نشاط اجتماعی و پویایی جامعه جزیره دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور ظهر یکشنبه در نشست شورای فرهنگی این جزیره با اشاره به اهمیت آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: حضوری شدن مدارس و بازگشت دانش‌آموزان به محیط‌های آموزشی، زمینه‌ساز افزایش شور و نشاط در جامعه خارگ است.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی شرایط مناسب برای بازگشایی مدارس، بر اهمیت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در راستای آماده‌سازی محیط‌های آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان تأکید کرد.

بخشدار ویژه خارگ افزود: توجه به مسائل آموزشی و فرهنگی و فراهم کردن فضایی مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان، از اولویت‌های مهم در آستانه آغاز سال تحصیلی است.

کد مطلب 6945848

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