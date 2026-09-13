بخشدار ویژه خارگ: بازگشایی مدارس در جزیره با نشاط اجتماعی همراه است

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور ظهر یکشنبه در نشست شورای فرهنگی این جزیره با اشاره به اهمیت آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: حضوری شدن مدارس و بازگشت دانشآموزان به محیطهای آموزشی، زمینهساز افزایش شور و نشاط در جامعه خارگ است.
وی با تأکید بر ضرورت فراهمسازی شرایط مناسب برای بازگشایی مدارس، بر اهمیت هماهنگی دستگاههای اجرایی و فرهنگی در راستای آمادهسازی محیطهای آموزشی و حمایت از دانشآموزان تأکید کرد.
بخشدار ویژه خارگ افزود: توجه به مسائل آموزشی و فرهنگی و فراهم کردن فضایی مناسب برای تحصیل دانشآموزان، از اولویتهای مهم در آستانه آغاز سال تحصیلی است.
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