به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، این پلتفرم آموزشی (بوبامزی) که زیر نظر سید حسین حسینینورزاد، عضو هیئت علمی دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران، و با حمایت طرح راهبردی «هاتف» (برنامه مشترک این دانشگاه با معاونت علمی ریاستجمهوری) توسعه یافته، گامی تازه در بهکارگیری هوش مصنوعی در حوزه علوم تربیتی و انسانی به شمار میرود.
این محصول دانشبنیان که جایزه ملی یونسکو را نیز کسب کرده، نهتنها الگویی برای شخصیسازی یادگیری در دوره ابتدایی است، بلکه نشاندهنده ظرفیت هوش مصنوعی در ایجاد تحول در تمامی رشتههای دانشگاهی، از روانشناسی تربیتی و طراحی بازی تا تحلیل داده و اقتصاد دانشبنیان محسوب میشود. بوبامزی یک پلتفرم جامع یادگیری بازیمحور برای دانشآموزان دوره ابتدایی است که تلاش میکند تمرین، مرور و یادگیری را به تجربهای جذاب، تعاملی و معنادار تبدیل کند.
در بوبامزی، آموزش مفاهیم درسی با بازیوارسازی، هوش مصنوعی، تحلیل دادههای یادگیری و پرورش مهارتهای ضروری زندگی درهمآمیخته است؛ بهگونهای که دانشآموز در کنار یادگیری و تمرین دروس، مهارتهایی مانند تفکر، حل مسئله، کارآفرینی، سواد مالی و مهارتهای زندگی را نیز تمرین میکند.
در طراحی بوبامزی، بازی تنها یک ابزار برای جذابتر کردن آموزش نیست؛ خودِ جهان بازی نیز بخشی از تجربه یادگیری است. به همین دلیل، تلاش شده است محیط بوبامزی با تکیه بر زبان، فرهنگ و زیست ایرانی شکل بگیرد. نامگذاری دورهها و بازیها، شخصیتها و فضاها، داستانها، ضربالمثلها و دیگر ارجاعات فرهنگی، در کنار طراحی بصری، بهصورت هماهنگ انتخاب شدهاند تا کودک با یک جهان یکپارچه و معنادار روبهرو شود؛ جهانی که برای او آشناست و در عین حال، امکان تجربه یادگیری را در بستری متناسب با فرهنگ ایرانی فراهم میکند.
ایده شکلگیری بوبامزی از یک مسئله مهم در آموزش ابتدایی آغاز شد: چگونه میتوان فرایند تثبیت یادگیری را، که نیازمند مرور و تمرین و تکرار است، از فعالیتی تکراری و خستهکننده به تجربهای تبدیل کرد که کودک با انگیزه آن را ادامه دهد؟ بوبامزی پاسخ خود را در ترکیب بازی، یادگیری و فناوری یافته است.
برای دانشآموز، این یعنی مجموعهای از بازیهای تعاملی و مرحلهای که با بازخورد و امتیازدهی همراهاند و متناسب با سن، سطح و سرعت یادگیری او طراحی شدهاند. برای والدین نیز، بوبامزی امکان پیگیری مسیر یادگیری فرزند را فراهم میکند. گزارشهای تحلیلی، وضعیت دانشآموز را در مباحث مختلف هر درس نشان میدهند و دادههای حاصل از عملکرد او، امکان دنبال کردن مسیر و سرعت یادگیری و ارائه تجربهای متناسبتر با شرایط هر دانشآموز را فراهم میکنند.
در ارزیابی انجامشده از تجربه کاربران در نوروز ۱۴۰۵، ۷۹٪ دانشآموزان بازیهای بوبامزی را متناسب با سطح خود دانستهاند و ۸۳٪ گفتهاند که علاقهمندند در آینده نیز از بوبامزی استفاده کنند. از سوی والدین، ۷۲٪ اعلام کردهاند که بوبامزی به شناخت نقاط قوت و زمینههای بهبود فرزندشان کمک کرده است. همچنین ۸۳٪ آموزگاران معتقد بودهاند گزارشهای بوبامزی به شناخت بهتر دانشآموزان کمک میکند.
این پلتفرم تاکنون بیش از ۲۰ هزار کاربر از سراسر کشور را تحت پوشش قرار داده و موفق به دریافت جایزه ملی یونسکو در یادگیری الکترونیکی شده است. بوبامزی همچنین تأییدیه دانشبنیانی در حوزه کاربرد فناوریهای رایانهای در علوم انسانی را دریافت کرده است.
حضور بوبامزی در طرح هاتف، در کنار سایر طرحهای منتخب حوزه هوش مصنوعی، فرصتی برای ارائه دستاوردهای این محصول و گفتوگو درباره مسیر توسعه، تجاریسازی و سرمایهگذاری فراهم کرده است.
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