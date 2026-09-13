صدور هشدار زرد هواشناسی برای تهران؛ وزش باد شدید و گردوخاک در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد نسبت به افزایش سرعت وزش باد در استان تهران اعلام کرد: روز دوشنبه (۲۳ شهریور) در مناطق مرکزی، نیمه غربی و جنوبی استان، در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در نوار مرزی غربی و جنوبی و ارتفاعات تهران، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در برخی ساعات دور از انتظار نیست.

بر اساس این هشدار، در شرایط جوی مذکور احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع و آسیب به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و همچنین تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها وجود دارد. همچنین احتمال خیزش گردوخاک، کاهش موقت دید افقی و افت کیفیت هوا در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی استان و شهر تهران پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی همچنین از احتمال انتقال موقت گردوخاک از استان‌های همجوار به نوار مرزی جنوبی و غربی تهران خبر داد. بر این اساس، در برخی ساعات افزایش ابر و گاهی بارش پراکنده، رگبار و رعدوبرق در نیمه شمالی و غربی استان نیز دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی در توصیه‌های ایمنی این هشدار، بر احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، به‌ویژه در جاده‌های کوهستانی تأکید کرده و خواستار اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی شده است.

همچنین توصیه شده است از استقرار در تأسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها خودداری شود و پرواز گلایدر، بالگرد و هواپیماهای سبک انجام نشود.

سازمان هواشناسی همچنین بر پرهیز از تردد و توقف در مجاورت درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها و احتیاط در انجام امور عمرانی تأکید کرده است.

بر اساس این هشدار، استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متأثر از گردوخاک، احتیاط در طبیعت‌گردی و کوهنوردی و ترجیحاً پرهیز از صعود به قله‌ها و ارتفاعات بالادست نیز توصیه می‌شود.