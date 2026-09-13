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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

صدور هشدار زرد هواشناسی برای تهران؛ وزش باد شدید و گردوخاک در راه است

صدور هشدار زرد هواشناسی برای تهران؛ وزش باد شدید و گردوخاک در راه است

سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد برای تهران اعلام کرد: روز دوشنبه (۲۳ شهریور) وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش موقت دید و کیفیت هوا در برخی مناطق پایتخت رخ خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد نسبت به افزایش سرعت وزش باد در استان تهران اعلام کرد: روز دوشنبه (۲۳ شهریور) در مناطق مرکزی، نیمه غربی و جنوبی استان، در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در نوار مرزی غربی و جنوبی و ارتفاعات تهران، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در برخی ساعات دور از انتظار نیست.

بر اساس این هشدار، در شرایط جوی مذکور احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع و آسیب به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و همچنین تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها وجود دارد. همچنین احتمال خیزش گردوخاک، کاهش موقت دید افقی و افت کیفیت هوا در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی استان و شهر تهران پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی همچنین از احتمال انتقال موقت گردوخاک از استان‌های همجوار به نوار مرزی جنوبی و غربی تهران خبر داد. بر این اساس، در برخی ساعات افزایش ابر و گاهی بارش پراکنده، رگبار و رعدوبرق در نیمه شمالی و غربی استان نیز دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی در توصیه‌های ایمنی این هشدار، بر احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، به‌ویژه در جاده‌های کوهستانی تأکید کرده و خواستار اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی شده است.

همچنین توصیه شده است از استقرار در تأسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها خودداری شود و پرواز گلایدر، بالگرد و هواپیماهای سبک انجام نشود.

سازمان هواشناسی همچنین بر پرهیز از تردد و توقف در مجاورت درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها و احتیاط در انجام امور عمرانی تأکید کرده است.

بر اساس این هشدار، استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متأثر از گردوخاک، احتیاط در طبیعت‌گردی و کوهنوردی و ترجیحاً پرهیز از صعود به قله‌ها و ارتفاعات بالادست نیز توصیه می‌شود.

کد مطلب 6945850
زهره آقاجانی

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