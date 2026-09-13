به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز یکشنبه، در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر، لایحه دو فوریتی رایگان شدن خدمات ناوگان حملونقل عمومی شامل قطارشهری و اتوبوسهای بیآرتی را به پارلمان شهری ارائه کرد که با تصویب آن، استفاده از این ناوگان برای شهروندان رایگان شد.
یعقوب هوشیار هدف از اجرای این طرح را کاهش بار ترافیکی شهر همزمان با آغاز برنامههای «ایران جان» در آذربایجان شرقی و تبریز، بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید و همچنین گرامیداشت هفته دفاع مقدس عنوان کرد.
بر اساس این مصوبه، شهروندان تبریزی میتوانند از امروز ۲۲ شهریور تا ۲۲ مهر، به مدت یک ماه، به صورت رایگان از خدمات قطارشهری و اتوبوسهای مسیر بیآرتی استفاده کنند.
برنامههای رویداد «ایران جان» نیز از ۲۴ تا ۳۰ شهریور با محوریت آذربایجان شرقی و تبریز از شبکههای سراسری رادیویی و تلویزیونی پخش خواهد شد.
سامانه اتوبوسهای تندرو (BRT) تبریز با هدف تسهیل جابهجایی شهروندان، کاهش زمان سفر و مدیریت ترافیک در محورهای پرتردد شهری راهاندازی و توسعه یافته است. این سامانه با اختصاص مسیرهای ویژه به اتوبوسها، امکان جابهجایی سریعتر مسافران را در بخشهایی از شبکه معابر اصلی شهر فراهم میکند و یکی از مهمترین بخشهای حملونقل عمومی تبریز به شمار میرود.
اتوبوسهای بیآرتی در تبریز در کنار قطارشهری، نقش مهمی در جابهجایی روزانه شهروندان و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی دارند. اختصاص مسیر ویژه به اتوبوسها، وجود ایستگاههای مشخص و اتصال محورهای پرتردد شهری، از ویژگیهای این سامانه است و توسعه و بهبود خدمات آن از جمله راهکارهای مدیریت ترافیک و تقویت حملونقل عمومی در تبریز محسوب میشود.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، خط یک قطارشهری تبریز در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ میلیون مسافر جابهجا کرده است؛ این خط در شرایط فعلی روزانه بیش از ۷۰ هزار نفر را جابهجا میکند و از ساعت ۶ صبح تا ۲۱ شب به شهروندان خدمات میدهد. خط یک متروی تبریز از پایانه ائلگلی آغاز میشود و با عبور از بخشهای مهم شهر، یکی از محورهای اصلی حملونقل عمومی ریلی تبریز به شمار میرود.
در بخش اتوبوسرانی نیز بر اساس آخرین آمار منتشرشده، روزانه حدود ۳۷۰ هزار نفر در تبریز با اتوبوس جابهجا میشوند. در مسیر BRT، تعداد اتوبوسهای فعال از ۹۶ دستگاه به ۷۰ دستگاه کاهش یافته که علت اصلی آن فرسودگی و خروج تعدادی از اتوبوسها از چرخه فعالیت اعلام شده است. همچنین در آمارهای پیشین، پیش از شیوع کرونا، ناوگان اتوبوسرانی تبریز با بیش از ۷۰۰ دستگاه اتوبوس روزانه حدود ۸۰۰ هزار مسافر را جابهجا میکرد که حدود ۱۵۰ هزار نفر از آنان از مسیر تندرو (BRT) استفاده میکردند.
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