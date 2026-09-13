خبرگزاری مهر، سیستان و بلوچستان- فاطمه گلوی: در سیستان و بلوچستان، مهماننوازی در فرهنگ بلوچ تنها به شیوه پذیرایی از مهمان محدود نمیشود، بلکه سنتی ریشهدار است که در روابط خانوادگی و اجتماعی مردم این منطقه جایگاه ویژهای دارد. احترام به مهمان، توجه به همسایه و یاریرسانی به دیگران، بخشی از این فرهنگ است که در گذر نسلها حفظ شده و همچنان در مناسبات اجتماعی مردم بلوچ دیده میشود.
این فرهنگ، حتی در برخورد با افراد ناآشنا نیز خود را نشان میدهد و بر پایه احترام و حفظ حرمت انسان شکل گرفته است؛ رویکردی که میتواند به تقویت اعتماد، همیاری و پیوندهای اجتماعی کمک کند. مهماننوازی بلوچ از همین منظر، یکی از جلوههای ماندگار فرهنگ جنوب شرق ایران به شمار میرود.
در کنار این موارد، مهماننوازی در فرهنگ بلوچ تنها به روابط فردی محدود نمیشود و در بسیاری از موقعیتهای اجتماعی، به ایجاد ارتباط میان افراد و تقویت حس همدلی و همبستگی کمک کرده است. همین تداوم در رفتار و مناسبات روزمره، مهماننوازی را به بخشی از میراث فرهنگی این منطقه تبدیل کرده که همچنان در زندگی مردم حضور دارد.
مهماننوازی بلوچ؛ میراثی ماندگار برای تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی
عبدالسلام بلوچزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه مردمداری و مهماننوازی در فرهنگ مردم بلوچ، اظهار کرد: مهماننوازی در بلوچستان یک سنت کهن و ریشهدار ایرانی است که با وجود گذشت سالها، همچنان در میان مردم این منطقه پایدار مانده و بخشی جداییناپذیر از فرهنگ اجتماعی آنان به شمار میرود.
وی افزود: در فرهنگ مردم بلوچستان، مهمان جایگاه ویژهای دارد و مهمان شدن و مهمان پذیرفتن، هر دو از سنتهای ارزشمند و مورد تأکید مردم این منطقه است؛ این موضوع تنها به پذیرایی از یک مهمان محدود نمیشود، بلکه ریشه در فرهنگ ارتباطات اجتماعی، صله رحم و حفظ پیوندهای خانوادگی و اجتماعی دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: یکی از اهداف مهم این سنت فرهنگی آن است که افراد به روستاها و شهرهای مختلف سفر کنند، اقوام، دوستان و آشنایان خود را ببینند و ارتباطات خانوادگی و اجتماعی را حفظ کنند؛ در واقع، این رفتوآمدها زمینهای برای تقویت روابط میان مردم و استمرار پیوندهای اجتماعی فراهم میکند.
مردمداری در بلوچستان بر پایه فرهنگ احترام و همدلی است
بلوچزاده با بیان اینکه مردمداری یکی از ویژگیهای مهم فرهنگی مردم سیستان و بلوچستان است، تصریح کرد: در این فرهنگ، ارتباط میان مردم صرفا به روابط روزمره محدود نمیشود، بلکه بر پایه احترام، همراهی، دیدار، پذیرش و توجه به یکدیگر شکل گرفته است؛ همین ویژگی سبب شده است که سنت مهماننوازی و صله رحم در بسیاری از مناطق استان همچنان جایگاه خود را حفظ کند.
وی خاطرنشان کرد: مهماننوازی در بلوچستان بخشی از یک گفتمان فرهنگی است که نسل به نسل منتقل شده و همچنان در مناسبات اجتماعی مردم دیده میشود؛ پذیرش مهمان و فراهم کردن شرایط مناسب برای او، صرفا یک رفتار فردی نیست، بلکه جلوهای از فرهنگ مردمداری و احترام به انسان ها در سیستان و بلوچستان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: این سنتها در کنار یکدیگر موجب تقویت انسجام اجتماعی میشوند و زمینه ارتباط بیشتر میان مردم مناطق مختلف را فراهم میکنند؛ هنگامی که افراد برای دیدار یکدیگر به شهرها و روستاهای مختلف سفر میکنند و در خانههای یکدیگر حضور مییابند، پیوندهای اجتماعی نیز مستحکمتر میشود.
بلوچزاده در پایان تأکید کرد: استمرار چنین سنتهایی نشان میدهد که فرهنگ مردم بلوچستان با وجود تحولات اجتماعی و تغییر سبک زندگی، همچنان بخش مهمی از هویت فرهنگی منطقه را تشکیل میدهد.
وی تصریح کرد: مردمداری، مهماننوازی و صله رحم از جمله میراثهایی هستند که حفظ و تقویت آنها میتواند به تداوم پیوندهای اجتماعی و انتقال ارزشهای فرهنگی به نسلهای آینده کمک کند.
مردمداری و مهماننوازی بلوچ؛ میراثی ماندگار برای حفظ انسجام اجتماعی
محمدعلی ابراهیمی، رئیس موزه جنوب شرق کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، مردمداری و مهماننوازی را از مهمترین ویژگیهای فرهنگی مردم بلوچ دانست و گفت: این ویژگیها تنها یک رفتار فردی یا اجتماعی نیست، بلکه بخشی ریشهدار از هویت فرهنگی و تاریخی مردم این منطقه به شمار میرود که در طول نسلها حفظ و منتقل شده است.
وی اظهار کرد: در فرهنگ بلوچ، مهمان جایگاه ویژهای دارد؛ و با احترام، محبت، تکریم و احساس مسئولیت نسبت به فردی که وارد خانه یا محل زندگی میشود، همراه است؛ این نوع نگاه به مهمان، ریشه در باورها، ارزشهای اخلاقی و سنتهای دیرینه مردم این سرزمین دارد.
رئیس موزه جنوب شرق کشور افزود: مردمداری نیز در فرهنگ بلوچستان مفهومی گسترده دارد و به معنای احترام به انسانها، حفظ حرمت افراد، کمک به دیگران و ایجاد ارتباط بر پایه اعتماد و همدلی است. بسیاری از این ارزشها در زندگی روزمره مردم همچنان قابل مشاهده است و نشان میدهد که سنتهای اجتماعی در این منطقه توانستهاند در برابر تغییرات زمان، جایگاه خود را حفظ کنند.
ابراهیمی با اشاره به نقش مهم مهمانپذیری در تقویت روابط اجتماعی بیان کرد: زمانی که مردم در مناسبات روزمره خود بر پایه احترام، گذشت، همراهی و پذیرش یکدیگر رفتار میکنند، زمینه برای شکلگیری اعتماد اجتماعی فراهم میشود؛ این اعتماد، یکی از پایههای مهم انسجام اجتماعی است و میتواند در شرایط مختلف، جامعه را در کنار یکدیگر قرار دهد.
بخش مهمی از میراث فرهنگی، در مناسبات اجتماعی و شیوه زندگی مردم نمود پیدا میکند
وی ادامه داد: در بسیاری از مناطق بلوچستان، پیوندهای خانوادگی، خویشاوندی و اجتماعی با چنین سنتهایی تقویت شده است؛ دیدارها، پذیرایی از مهمان، کمک به همسایگان و همراهی با افراد در مناسبتهای مختلف، تنها بخشی از رفتارهایی است که موجب استمرار ارتباط میان مردم میشود و سرمایه اجتماعی جامعه را افزایش میدهد.
رئیس موزه جنوب شرق کشور خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم در این زمینه، انتقال این ارزشها از نسلی به نسل دیگر است؛ کودکان و نوجوانان در محیط خانواده و جامعه با شیوه احترام به مهمان، تکریم بزرگترها، کمک به دیگران و حفظ حرمت افراد آشنا میشوند و همین آموزش غیررسمی موجب میشود این سنتها همچنان در زندگی اجتماعی مردم حضور داشته باشد.
ابراهیمی گفت: امروز نیز در کنار توسعه و تغییر سبک زندگی، حفظ چنین ارزشهایی اهمیت زیادی دارد، زیرا فرهنگ هر جامعه تنها در بناهای تاریخی و آثار موزهای خلاصه نمیشود و بخش مهمی از میراث فرهنگی، در رفتار، مناسبات اجتماعی و شیوه زندگی مردم نمود پیدا میکند.
وی در پایان تأکید کرد: مردمداری، مهماننوازی و مهمانپذیری از جمله سرمایههای فرهنگی ارزشمند استان سیستان و بلوچستان هستند که باید ضمن شناخت و معرفی صحیح، به نسلهای آینده منتقل شوند؛ چراکه استمرار این سنتها میتواند در تقویت همدلی، افزایش اعتماد متقابل و حفظ انسجام اجتماعی مردم منطقه نقش مؤثری داشته باشد.
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