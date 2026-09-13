به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست منطقهای که به مدت ۹ روز در حال برگزاری است، با هدف بررسی فرآیندهای آموزشی، تبادل تجربیات و همافزایی میان ستاد و صف برگزار میشود.
در این نشست، سرپرستان حوزههای مراکز اسلام ناب در کمیتههای تخصصی «آموزش»، «طرح و برنامه»، «رسانه» و «علمی» حضور یافتند و ضمن تبادل نظر، نقاط قوت و ضعف مراکز را بررسی و راهکارهای ارتقاء کیفیت فعالیتها را مورد بحث قرار دادند.
در نخستین روز از این نشست، سرپرستان استان تهران و شهرستانهای تابعه حضور یافتند و با حجتالاسلام والمسلمین حریزاوی، معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی، نشست تخصصی برگزار کردند.
گفتنی است این دوره منطقهای تا پایان شهریورماه جاری ادامه خواهد داشت.
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