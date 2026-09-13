رشد ۹ برابری اعتبارات تملک پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عضو کمیسیون دائمی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی ظهر یکشنبه در کمیسیون دائمی هیئت امنای این مجموعه اظهار کرد: پارک علم و فناوری از جمله دستگاه‌هایی بود که در جذب اعتبارات تملک سال مالی ۱۴۰۴ عملکرد مناسبی داشت و با وجود ادامه داشتن مهلت جذب اعتبارات، این مجموعه پیش از مهلت معمول بخش قابل توجهی از اعتبارات خود را جذب کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و امتیازات پارک علم و فناوری گفت: اتفاقات خوبی در پارک علم و فناوری استان نسبت به گذشته رقم خورده است که از جمله آن می‌توان به مجوزهای فناوری، تسهیلات و امتیازات ویژه‌ای که برای شرکت‌ها وجود دارد، اشاره کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: این ظرفیت‌ها در کنار سایر موضوعات، می‌تواند انگیزه‌ای برای فعالیت شرکت‌ها و مجموعه‌های فناور در پارک علم و فناوری ایجاد کند.

ذاکریان با اشاره به جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور اظهار کرد: اتفاقات بسیار خوبی در این جلسه رقم خورد، رضایت خوبی وجود داشت و قول‌های خوبی نیز داده شد.

وی افزود: یکی از نکات مثبت این جلسه، شفافیت، هدفمندی و جدیت در پیشبرد امور بود و مهلت‌هایی که برای پیگیری موضوعات تعیین شد، می‌تواند به پیشبرد اهداف کمک کند.

عضو کمیسیون دائمی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف موردنظر نیازمند شکل‌گیری یک ارتباط دوطرفه و تعامل متقابل است تا بتوانیم به اهداف تعیین‌شده برای پارک علم و فناوری خراسان جنوبی دست پیدا کنیم.

ذاکریان با تأکید بر ضرورت حمایت از مجموعه‌های فناور استان گفت: امیدواریم با حمایت مسئولان و همکاری مجموعه‌های مرتبط، اهداف پیش‌بینی‌شده برای پارک علم و فناوری خراسان جنوبی و به‌ویژه جوانانی که در این نقطه دورافتاده فعالیت می‌کنند، محقق شود و مسیر فعالیت و دستیابی آنها به اهداف تسهیل و کوتاه‌تر شود.