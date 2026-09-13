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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

رشد ۹ برابری اعتبارات تملک پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

رشد ۹ برابری اعتبارات تملک پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: اعتبارات تملک استانی پارک علم و فناوری از سه میلیارد تومان در سال مالی ۱۴۰۳ به حدود ۲۷ میلیارد تومان در سال مالی ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عضو کمیسیون دائمی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی ظهر یکشنبه در کمیسیون دائمی هیئت امنای این مجموعه اظهار کرد: پارک علم و فناوری از جمله دستگاه‌هایی بود که در جذب اعتبارات تملک سال مالی ۱۴۰۴ عملکرد مناسبی داشت و با وجود ادامه داشتن مهلت جذب اعتبارات، این مجموعه پیش از مهلت معمول بخش قابل توجهی از اعتبارات خود را جذب کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و امتیازات پارک علم و فناوری گفت: اتفاقات خوبی در پارک علم و فناوری استان نسبت به گذشته رقم خورده است که از جمله آن می‌توان به مجوزهای فناوری، تسهیلات و امتیازات ویژه‌ای که برای شرکت‌ها وجود دارد، اشاره کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: این ظرفیت‌ها در کنار سایر موضوعات، می‌تواند انگیزه‌ای برای فعالیت شرکت‌ها و مجموعه‌های فناور در پارک علم و فناوری ایجاد کند.

ذاکریان با اشاره به جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور اظهار کرد: اتفاقات بسیار خوبی در این جلسه رقم خورد، رضایت خوبی وجود داشت و قول‌های خوبی نیز داده شد.

وی افزود: یکی از نکات مثبت این جلسه، شفافیت، هدفمندی و جدیت در پیشبرد امور بود و مهلت‌هایی که برای پیگیری موضوعات تعیین شد، می‌تواند به پیشبرد اهداف کمک کند.

عضو کمیسیون دائمی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف موردنظر نیازمند شکل‌گیری یک ارتباط دوطرفه و تعامل متقابل است تا بتوانیم به اهداف تعیین‌شده برای پارک علم و فناوری خراسان جنوبی دست پیدا کنیم.

ذاکریان با تأکید بر ضرورت حمایت از مجموعه‌های فناور استان گفت: امیدواریم با حمایت مسئولان و همکاری مجموعه‌های مرتبط، اهداف پیش‌بینی‌شده برای پارک علم و فناوری خراسان جنوبی و به‌ویژه جوانانی که در این نقطه دورافتاده فعالیت می‌کنند، محقق شود و مسیر فعالیت و دستیابی آنها به اهداف تسهیل و کوتاه‌تر شود.

کد مطلب 6945868

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