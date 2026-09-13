سرقت ۶۴ هزار تتر از کیف پول دیجیتال شهروند اصفهانی؛ متهم شناسایی شد

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان اصفهانی مبنی بر سرقت داراییهای دیجیتال وی به ارزش ۶۴ هزار تتر، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
وی افزود: کارشناسان پلیس فتا در بررسیهای تخصصی و فنی انجام شده دریافتند که متهم با توجه به آشنایی و اعتمادی که با شاکی داشته، از غفلت وی سوءاستفاده کرده و پس از دسترسی به رمز کیف پول دیجیتال، اقدام به انتقال و سرقت رمزارزهای وی کرده است.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات تخصصی، بررسیهای فنی و اطلاعاتی و رصد مسیر انتقال داراییهای دیجیتال، موفق به شناسایی مسیر رمزارزهای سرقتی و احراز هویت متهم شدند.
پیگیری برای بازگرداندن رمزارزهای سرقتی
بساطی با اشاره به شناسایی متهم این پرونده تصریح کرد: فرد مذکور پس از انجام اقدامات قانونی و هماهنگیهای لازم به مرجع قضایی معرفی شده است و روند پیگیری برای بازگرداندن رمزارزهای سرقتی به مالباخته در دست اقدام قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول امنیتی در نگهداری داراییهای دیجیتال گفت: با افزایش استفاده شهروندان از رمزارزها و کیف پولهای دیجیتال، حفاظت از اطلاعات ورود و دسترسی به این کیف پولها اهمیت بیشتری پیدا کرده است و کاربران باید نسبت به نگهداری و انتقال این اطلاعات دقت کافی داشته باشند.
عبارت بازیابی و کلید خصوصی را در اختیار دیگران قرار ندهید
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از شهروندان خواست عبارت بازیابی، کلید خصوصی و اطلاعات ورود کیف پول دیجیتال خود را در تلفن همراه، پیامرسانها، فضای ابری یا سایر بسترهای ناامن نگهداری نکنند و این اطلاعات را به هیچ عنوان در اختیار افراد دیگر قرار ندهند.
وی افزود: کاربران باید از رمزهای عبور قوی و منحصربهفرد استفاده کنند و در صورت پشتیبانی کیف پول یا پلتفرم مورد استفاده، احراز هویت چندمرحلهای را فعال کنند. همچنین نرمافزار کیف پول و سیستمعامل تلفن همراه یا رایانه باید از منابع رسمی دریافت و بهطور مستمر بهروزرسانی شود.
بساطی با هشدار نسبت به لینکها و برنامههای ناشناس خاطرنشان کرد: شهروندان باید از کلیک روی لینکهای مشکوک، نصب برنامههای نامعتبر و ورود اطلاعات کیف پول در سایتهای ناشناس خودداری کنند؛ چراکه این موارد میتواند زمینه دسترسی غیرمجاز به داراییهای دیجیتال را فراهم کند.
وی ادامه داد: کاربران باید نسبت به پیامها و تماسهایی که با عنوان پشتیبانی صرافی، کیف پول یا پلتفرمهای رمزارزی درخواست عبارت بازیابی یا کلید خصوصی میکنند، هوشیار باشند؛ زیرا هیچ فرد یا مجموعه معتبر نباید عبارت بازیابی یا کلید خصوصی کیف پول را از کاربر درخواست کند.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا وقوع سرقت در حوزه داراییهای دیجیتال، ضمن حفظ مستندات، اطلاعات مربوط به تراکنشها و پیامهای مرتبط، موضوع را در سریعترین زمان ممکن از طریق مراجع قانونی و پلیس اطلاع دهند تا امکان انجام اقدامات تخصصی و پیگیری سریعتر پرونده فراهم شود.
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