احمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه رایگان شدن حمل و نقل عمومی در کاهش مصرف سوخت و کاهش بار ترافیک اثرگذار است، گفت: اینکه در این دوران شاهد رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی در تهران هستیم، می‌تواند حداقل به صورت مقطعی و حتی در بلندمدت به کاهش مصرف سوخت کمک کند.

وی اظهار کرد: البته به شرط آنکه منابع مالی آن دیده شود، اما اینکه گفته شود رایگان شدن حمل و نقل عمومی هیچ تاثیری در کاهش مصرف سوخت نداشته است، حرف درستی نیست. ما باید به سمت استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی حرکت کنیم. رایگان شدن یا کاهش هزینه های حمل و نقل عمومی قطعا در تشویق مردم به استفاده بیشتر از وسایل حمل‌ونقل عمومی و در نهایت کاهش مصرف سوخت موثر است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعا تشویق مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی با مشوق هایی مانند رایگان کردن آن، در کاهش استفاده مردم از خودروهای شخصی موثر است که در نتیجه شاهد کاهش مصرف بنزین و همچنین کاهش بار ترافیکی در کلانشهرها خواهیم بود.

مرادی در ادامه با بیان اینکه استفاده از حمل و نقل عمومی منجر به صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف سوخت می شود، گفت: مردم زمانی از این خدمات استقبال می‌کنند که ببینند کدام گزینه بیشتر به نفع آن‌هاست و قطعاً حمل‌ونقل عمومی می‌تواند برای استفاده‌کنندگان مفیدتر باشد؛ این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی است.