الزام درج نوع گروه جانبازان در فرآیند ثبت سفارش خودروهای وارداتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند، پیرو درخواست گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مشخص بودن نوع سهمیه جانبازی برای خودروهای سواری وارداتی از این رویه، از این پس لازم است کاربران هنگام ثبت پرونده جدید یا ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی خودروهای سواری که با یکی از وضعیت‌های نمایندگی زیر ثبت شده‌اند، فیلد «نوع گروه جانبازان» را برای هر ردیف کالای ثبت سفارش انتخاب کنند.

فیلد مذکور دارای گزینه‌های «۵۰ تا ۶۹ درصد»، «۷۰ درصد»، «۷۰ درصد ویژه» و «جانباز نیستم» است. این فیلد باید متناسب با نوع سهمیه جانبازی کاربر در بنیاد شهید انتخاب شود.

برای خودروهای سواری که با وضعیت نمایندگی غیر از موارد فوق ثبت می‌شوند، باید گزینه «جانباز نیستم» در فیلد اطلاعاتی «نوع گروه جانبازان» انتخاب شود.

بدیهی است مقدار انتخاب‌شده توسط کاربر در این فیلد، در فرآیند استعلام ضوابط با اطلاعات استعلام‌شده از بنیاد شهید مقایسه خواهد شد و در صورت وجود مغایرت، از ادامه فرآیند پرونده جلوگیری می‌شود.

برای کالاهایی که به‌طور کامل ترخیص شده‌اند و دارای «تگ ترخیص» در سامانه جامع تجارت هستند، نیازی به تکمیل فیلد مذکور نیست.