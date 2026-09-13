دو تن از مجروحان حمله به کشتی ایرانی تبعه پاکستان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرتیموری اظهار کرد: کشتی مورد اصابت در تنگه هرمز از نوع کانتینربر تجاری بوده است که در حمله صبح امروز جمشید رنجبری از خدمه کشتی به شهادت رسید.

وی افزود: از چهار خدمه مجروح شده این کشتی، دو تن ایرانی و دو تن از اتباع کشور پاکستان و اکنون در بیمارستان قشم در حال مداوا هستند که حال عمومی آنان مساعد است.

وی گفت: این کشتی ۱۰ خدمه داشته که ۵ تن ایرانی و ۵ تن از اتباع پاکستانی هستند.

امیرتیموری افزود: کشتی کانتینربر تجاری ایرانی ساعت دو و ۳۰ دقیقه بامداد امروز یکشنبه در آب‌های محدوده جزیره هنگام و ساحل شیب دراز قشم مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.

پیشتر اعلام شده بود که حمله به کشتی ساعت ۵ صبح انجام شده است.