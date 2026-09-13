عراقچی: دستور کار نشست عمان، بررسی مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، در گفتگو با العربی الجدید اعلام کرد: دستور کار نشست فردا در عمان مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است.

وی افزود: جزئیات توافق با عمان و نقشه‌های مرتبط با مسیر جدید را در اختیار کشورهای حاضر قرار خواهیم داد. توافق با عمان به هیچ وجه به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست.

وزیر خارجه ایران گفت: شرط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز بازگشت آمریکا به تعهداتش در یادداشت تفاهم اسلام آباد است. ایران بر این باور است که کشورهای منطقه به تنهایی مسئول امنیت و ثبات آن هستند.

وی در ادامه گفت: امیدواریم که این گفتگوها راه را برای رایزنی‌های آتی درباره موضوعات مورد اهتمام کشورهای منطقه، هموار کند.