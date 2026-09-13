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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

عراقچی: دستور کار نشست عمان، بررسی مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است

عراقچی: دستور کار نشست عمان، بررسی مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است

عراقچی گفت: دستور کار نشست فردا در عمان مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است.توافق با عمان به هیچ وجه به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، در گفتگو با العربی الجدید اعلام کرد: دستور کار نشست فردا در عمان مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است.

وی افزود: جزئیات توافق با عمان و نقشه‌های مرتبط با مسیر جدید را در اختیار کشورهای حاضر قرار خواهیم داد. توافق با عمان به هیچ وجه به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست.

وزیر خارجه ایران گفت: شرط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز بازگشت آمریکا به تعهداتش در یادداشت تفاهم اسلام آباد است. ایران بر این باور است که کشورهای منطقه به تنهایی مسئول امنیت و ثبات آن هستند.

وی در ادامه گفت: امیدواریم که این گفتگوها راه را برای رایزنی‌های آتی درباره موضوعات مورد اهتمام کشورهای منطقه، هموار کند.

کد مطلب 6945896

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