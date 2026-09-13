به گزارش خبرنگار مهر، رضا نوری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اشاره به موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی‌های جهانی دانشجویان در برزیل اظهار کرد: کسب عنوان قهرمانی ایران در این رقابت‌ها موفقیتی کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه در تاریخ ورزش کشور بود و نشان داد ورزش دانشگاهی از ظرفیت بالایی برای پرورش استعدادهای ورزشی برخوردار است.

وی افزود: ایران پیش از این در هیچ دوره‌ای از بازی‌های جهانی دانشجویان حتی به جایگاه دوم جهان نیز دست نیافته بود و دستیابی به عنوان قهرمانی، بیانگر ظرفیت جوانان و ورزش دانشگاهی کشور است.

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی با بیان اینکه این موفقیت در شرایط دشوار کشور به دست آمد، گفت: با وجود شرایط جنگی، حملات موشکی و مشکلات ارتباطی، مسابقات انتخابی در دانشگاه‌های مازندران، سبزوار و همدان برگزار شد و فرآیند معرفی ورزشکاران نیز در زمان مقرر انجام گرفت.

نوری انتشار تصاویر و کلیپ‌های مربوط به حضور ورزشکاران ایرانی در مسابقات برزیل را یکی از دستاوردهای مهم این رویداد دانست و گفت: کلیپی از شادی و نشاط ورزشکاران ایرانی در شب پیش از روز پایانی مسابقات در صفحه فدراسیون جهانی منتشر شد و بازخورد گسترده‌ای داشت.

وی ادامه داد: این اتفاق نشان داد حضور جوانان ایرانی در میدان ورزش، فراتر از نتایج و مدال‌ها مورد توجه قرار گرفته است و تصویری متفاوت از ایران، با محوریت نشاط، امید و توانمندی جوانان، به مخاطبان جهانی ارائه کرد.

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی همچنین به موفقیت تیم‌های بسکتبال دانشگاهی ایران در رقابت‌های آسیایی اشاره کرد و گفت: همزمان با حضور کاروان ایران در برزیل، چهار تیم دانشگاهی کشور شامل دو تیم دختران و دو تیم پسران در مسابقات چین حضور یافتند که تیم دختران سوم و تیم پسران چهارم آسیا شدند و هر دو تیم سهمیه جام جهانی را کسب کردند.

نوری از برنامه ایران برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه ورزش دانشگاهی خبر داد و اظهار کرد: فاصله جغرافیایی موجب شده بخشی از فرصت‌های حضور در مسابقات از دست برود، از این رو تشکیل اتحادیه ورزش‌های دانشگاهی آسیای میانه را دنبال کرده‌ایم.

وی افزود: اساسنامه این اتحادیه تدوین شده و مورد پذیرش فدراسیون آسیایی قرار گرفته است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت ارتباطات موجود، ریاست این اتحادیه را به دست آوریم.

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی خاطرنشان کرد: ریاست این اتحادیه می‌تواند زمینه برگزاری مسابقات تک‌رشته‌ای، بازی‌های دانشگاهی منطقه و همچنین میزبانی ایران از رویدادهای بین‌المللی دانشگاهی را فراهم کند.

فعالیت در ۵۳ رشته ورزشی

نوری با اشاره به ساختار متفاوت فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی گفت: این فدراسیون از نظر اساسنامه با سایر فدراسیون‌های ورزشی تفاوت دارد و فعالیت آن بر اساس قوانین مرتبط با وزارت علوم و اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.

وی افزود: فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی حدود ۲۰ سال سابقه دارد و در حال حاضر نزدیک به ۵۳ رشته ورزشی در حوزه فعالیت آن قرار گرفته است و انجمن‌های ورزشی دانشگاهی نیز در رقابت‌های آسیایی و جهانی حضور دارند.

نوری منابع انسانی را مهم‌ترین سرمایه ورزش دانشگاهی دانست و تصریح کرد: دانشگاه‌ها مجموعه بزرگی از استادان، دانشجویان، دانش‌آموختگان و نیروهای متخصص را در اختیار دارند که حتی با وجود محدودیت منابع مالی می‌توانند موتور محرک توسعه ورزش باشند.

دانشگاه‌ها باید وارد چرخه ورزش استان زنجان شوند

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به ظرفیت دانشگاه‌ها گفت: فدراسیون ورزش دانشگاهی را می‌توان نسخه کوچک‌تری از کمیته ملی المپیک دانست، زیرا از مرحله شناسایی استعداد تا برنامه‌ریزی، آماده‌سازی و اعزام ورزشکاران را دنبال می‌کند.

وی خواستار حضور جدی‌تر تیم‌های دانشگاهی در لیگ‌های استانی شد و افزود: دانشگاه‌ها می‌توانند با هزینه‌ای محدود در رقابت‌های استانی حضور داشته باشند و حتی در صورت کمبود بازیکن، با دانشگاه‌های دیگر تیم مشترک تشکیل دهند.

نوری تأکید کرد: این ظرفیت هم در بخش دختران و هم در بخش پسران وجود دارد و می‌تواند مسیر مناسبی برای رشد ورزشکاران دانشگاهی و شناسایی استعدادهای جدید باشد.

وی همچنین از مدیران ورزش دانشگاهی خواست خود را بازوی فکری و اجرایی اداره کل ورزش و جوانان بدانند و گفت: همکاری دانشگاه و ورزش استان یک رابطه برد-برد است و هر دو مجموعه می‌توانند از ظرفیت‌های یکدیگر بهره ببرند.

نوری برگزاری دوره‌های توانمندسازی، دانش‌افزایی و مربیگری را از زمینه‌های مهم همکاری دانشگاه و ورزش عنوان کرد و گفت: دانشگاه‌ها علاوه بر نیروی انسانی متخصص، از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قابل توجهی برخوردارند که می‌تواند در اختیار ورزش استان قرار گیرد.

وی افزود: دانشکده‌های فنی نیز می‌توانند در توسعه فناوری‌های ورزشی نقش‌آفرینی کنند و بهتر است این همکاری‌ها در قالب تفاهمنامه‌های مشخص میان هیات ورزش‌های دانشگاهی و هیات‌های ورزشی دنبال شود.

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی با اشاره به تجربه استان گیلان در این زمینه اظهار کرد: تفاهم اداره کل ورزش و جوانان و دانشکده علوم ورزشی برای استفاده از ظرفیت دانشگاه در توسعه ورزش، می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها باشد.

کره جنوبی؛ مقصد بعدی ورزشکاران دانشگاهی ایران

نوری بازی‌های جهانی دانشجویان را از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی جهان پس از المپیک دانست و گفت: بسیاری از ورزشکارانی که بعدها در المپیک و مسابقات جهانی درخشیده‌اند، سابقه حضور در این رقابت‌ها را دارند.

وی افزود: بازی‌های جهانی دانشجویان تابستان آینده در کره جنوبی و در ۱۷ رشته ورزشی برگزار می‌شود و برنامه‌ریزی برای کسب سهمیه در رشته‌های مختلف از هم‌اکنون آغاز شده است.

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی همچنین به موفقیت دختران ایرانی در رشته‌های زمستانی اشاره کرد و گفت: در هاکی روی یخ دختران موفق به کسب سهمیه جهانی شده‌ایم و در جمع هشت کشور برتر قرار داریم؛ در اسکیت سرعت دختران نیز سه سهمیه در اختیار ایران است.

نوری با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان زنجان گفت: این استان ظرفیت مناسبی برای میزبانی رویدادهای ورزشی دارد و فدراسیون این ظرفیت را در انتخاب تیم‌های ملی و برگزاری مسابقات بین‌المللی مدنظر قرار خواهد داد.

وی ابراز امیدواری کرد با عادی شدن شرایط، زمینه برگزاری مسابقات تک‌رشته‌ای و رویدادهای بین‌المللی در زنجان فراهم شود و افزود: فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی نیز در مسیر توسعه ورزش و میزبانی رویدادها در کنار استان خواهد بود.